Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα, ποντάρει σε ψηφιακή οργάνωση και «σκιώδη κυβέρνηση», οι 50 εκπρόσωποι πρώτης γραμμής
Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα, ποντάρει σε ψηφιακή οργάνωση και «σκιώδη κυβέρνηση», οι 50 εκπρόσωποι πρώτης γραμμής
Με online συμμετοχή και πρότυπο τους Δημοκρατικούς των ΗΠΑ στήνεται ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα – Πυκνώνουν οι μετακινήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την Αμαλίας
Μπορεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί στο εγχώριο πολιτικό γίγνεσθαι με τα χρώματα της... Μπαρτσελόνα, για να στεφθεί με αντίστοιχη επιτυχία, όμως, το νέο κομματικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, υπάρχει αντικειμενικά μεγάλη απόσταση.
Και αυτό, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας καλείται για πρώτη φορά να οικοδομήσει εκ του μηδενός ένα λειτουργικό πολιτικό φορέα, η αρχιτεκτονική του οποίου θυμίζει υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Λίγες ώρες πριν την κεντρική παρουσίαση του κόμματος αύριο το βράδυ στην Πλατεία Θησείου, η μετάβαση από τη διαχείριση των εθελοντών στην καθοδήγηση των νέων μελών δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Τουλάχιστον, αυτό παραδέχονται και οι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, που δούλεψαν αθόρυβα για να συγκροτήσουν τους πρώτους πυρήνες, στις πόλεις όπου παρουσιάστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το βιβλίο του, «Ιθάκη».
Στο πλαίσιο αυτό, το «φορμάτ» του νέου κόμματος Τσίπρα θα εδράζεται σε: διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, τέτοια που θα διασφαλίζουν έτσι το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες, όπως εκτιμά το επιτελείο του.
Την ίδια ώρα, πυκνώνουν και οι διεργασίες μετακίνησης στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς την Αμαλίας, καθώς την παραίτησή του υπέβαλε στην Κουμουνδούρου χθες και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος βρίσκεται εξαρχής πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ περίπου 700 στελέχη ανά την Ελλάδα έδωσαν χθες το παρών σε τηλεδιάσκεψη, για να αποφασίσουν πως θα τοποθετηθούν απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα.
Και αυτό, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας καλείται για πρώτη φορά να οικοδομήσει εκ του μηδενός ένα λειτουργικό πολιτικό φορέα, η αρχιτεκτονική του οποίου θυμίζει υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Λίγες ώρες πριν την κεντρική παρουσίαση του κόμματος αύριο το βράδυ στην Πλατεία Θησείου, η μετάβαση από τη διαχείριση των εθελοντών στην καθοδήγηση των νέων μελών δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Τουλάχιστον, αυτό παραδέχονται και οι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, που δούλεψαν αθόρυβα για να συγκροτήσουν τους πρώτους πυρήνες, στις πόλεις όπου παρουσιάστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το βιβλίο του, «Ιθάκη».
Ο στενός πυρήναςΑνάμεσα σε όσους εργάζονται για το οργανωτικό σκέλος του νέου κόμματος είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, δηλαδή ο αρχικός και στενός πυρήνας του Αλέξη Τσίπρα, γύρω από τον οποίο οργανώθηκαν ομάδες σε ομόκεντρους κύκλους σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ομάδες και κύκλοι που δεν έχουν μόνο τοπική αναφορά, αλλά και θεματική, έτσι που η οργάνωση του κόμματος να θεμελιώνεται σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον, η Ενέργεια κλπ, σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού.
«Σκιώδης κυβέρνηση»Σε αυτήν την προοπτική, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να μπορεί ο νέος φορέας, άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους, αλλά και να αναδείξει ανά τομέα τα πρόσωπα αναφοράς, που θα χειριστούν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, ο συντονισμός και η αλληλεπίδραση ομάδων και κύκλων θα γίνεται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν το διαδίκτυο και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας στο νέο low-budget κόμμα, όπως είχε μεταδώσει το protothema.gr, δεν σχετίζεται μόνο με την ανάγκη οργάνωσης του φορέα με μικρότερα λειτουργικά κόστη λόγω της έλλειψης πόρων, αλλά και με μια νέα αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα της εποχής μας. Αντίληψη που θέλουν να μετατρέψουν σε πράξη ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του, ακολουθώντας κυρίως τα πρότυπα των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, το «φορμάτ» του νέου κόμματος Τσίπρα θα εδράζεται σε: διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, τέτοια που θα διασφαλίζουν έτσι το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες, όπως εκτιμά το επιτελείο του.
Έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλονΓια το λόγο αυτό, η διαδικτυακή πλατφόρμα, που χτίστηκε από ειδικούς και προσαρμόστηκε από εθελοντές στις ανάγκης του υβριδικού κόμματος θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας. Σ’ αυτή θα γίνεται η εγγραφή των νέων μελών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και μεταξύ διαφόρων ομάδων, ο συντονισμός των θεματικών κύκλων, όπως και η άμεση και αμφίπλευρη επαφή ηγεσίας και «βάσης». Ενώ στην πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας θα υπάρχει πανελλαδική πρόσβαση στη δράση και τις επεξεργασίες των θεματικών ομάδων, καθώς θα πρόκειται για ένα ψηφιακό κόμμα, προσβάσιμο από κάθε γωνιά της χώρας.
Οι 50 «Πραιτωριανοί»Στο μιντιακό περιβάλλον, ωστόσο, όπου από αύριο θα κληθούν να αναμετρηθούν με τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας και τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα, η Αμαλίας φέρεται να έχει «προγυμνάσει» 50 πρόσωπα πρώτης γραμμής, που θα εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του νέου εγχειρήματος στα τηλεοπτικά πάνελ. Η επιλογή έγινε πολύ προσεκτικά από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, ώστε να υπάρχει υψηλή αντιπροσωπευτικότητα με επαγγελματικά, επιστημονικά, γεωγραφικά και ιδεολογικά κριτήρια, ενώ στην “ομάδα κρούσης” θα περιλαμβάνονται και πρόσωπα της νέας γενιάς, με προεξάρχουσα τη Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος και τους αναπληρωτές της, όπως ο Γιώργος Παππάς και η Άννα Παπαδοπούλου.
Την ίδια ώρα, πυκνώνουν και οι διεργασίες μετακίνησης στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς την Αμαλίας, καθώς την παραίτησή του υπέβαλε στην Κουμουνδούρου χθες και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος βρίσκεται εξαρχής πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ περίπου 700 στελέχη ανά την Ελλάδα έδωσαν χθες το παρών σε τηλεδιάσκεψη, για να αποφασίσουν πως θα τοποθετηθούν απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα