Ο Νίκος Κοτζιάς και η... ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο, η οργισμένη αντίδραση και η πρόταση μομφής
Ο Νίκος Κοτζιάς και η... ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο, η οργισμένη αντίδραση και η πρόταση μομφής
Ο πρώην υπουργός διαψεύδει ότι ετοιμάζει κόμμα ή διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ - Οι δηλώσεις Παππά και οι κινήσεις στελεχών αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου
«Φωτιά» πήραν χθες τα τηλέφωνα εκτός και εντός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όταν με μια οργισμένη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Υπουργός της διακυβέρνησης Τσίπρα και ακαδημαϊκός, Νίκος Κοτζιάς επιχείρησε να απαντήσει απέναντι στα σενάρια του τον θέλουν να προαλείφεται για... αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως αναφέρει στην μακροσκελή του ανάρτηση ο κ. Κοτζιάς, «Εγραφα χθες ότι τα σχέδια της διαπλοκής τα "βοηθάνε, ως συνήθως τα μπιστόλια της, αλλά και ένα νέο φρούτο «τα αριστερά γιασουφάκια» τα οποία φροντίζουν να αμαυρώνουν την εικόνα, ακόμα και με fake-news, όσων δεν προσχωρούν σε αυτά τα σχέδια" της διαπλοκής. Και νάτοι σήμερα έσκασαν και παλι μύτη τα γιουσουφάκια. Τι μας λένε ότι ετοιμάζω κόμμα, ότι θα είμαι αρχηγός κόμματος, ότι εξαιτίας μου θα χάσουν τη νίκη στις εκλογές. Σάμπως με ρωτήσανε αν είναι αυτές οι προθέσεις μου ως κάνουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι;», εμφανώς ενοχλημένος από το θόρυβο γύρω από το όνομά του.
Αναλυτικά, η ανάρτηση Κοτζιά:
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρώην υπουργός, ο οποίος τάσσεται παγίως υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών δεν διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολύ περισσότερο όταν μια ισχυρή τάση εντός του κόμματος επιθυμεί διακαώς την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ωστόσο, τα σενάρια γύρω από το πρόσωπό του αναζωπυρώθηκαν εκ νέου χθες και από την στήριξη που του παρείχε πολιτικά ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, παραπέμποντας σε ανάρτηση – ανάλυση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, στα κοινωνικά δίκτυα.
Η ανάρτηση Πολάκη:
Για τους παροικούντες τη συριζαϊκή Ιερουσαλήμ προφανώς και οι αναρτήσεις την συγκεκριμένη περίοδο έχουν ιδιαίτερο νόημα στα κοινωνικά δίκτυα, αφού δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που ομνύουν στην αυτοτέλεια και διατήρηση του κόμματος και στην μετά Θησείο εποχή, αφότου δηλαδή ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς σημείωσε πως «ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή. Έφυγε από το κόμμα μας. Έφυγε από το κόκκινο της Αριστεράς. Η Αριστερά έχει το κόκκινο των αγώνων» για το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, συμπληρώνοντας πως «όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαία ουσία, ούτε μυϊκό ιστό».
Στο πλαίσιο αυτό, «άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα… πολιτικά μιλάω πάντα» τόνισε ο κ. Παππάς προαναγγέλοντας την συνέχιση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπό συμμαχικά σχήματα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί. Θα καταφέρει και θα έχει συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν» κατέληξε ο κ. Παππάς, αλλά αυτή η... συμμαχική διάσταση είναι που έδωσε υπόσταση στα σενάρια για νέα ηγεσία ενός ευρύτερου συμμαχικού φορέα, όπου θα ενταχθεί ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ζεσταίνοντας τα σενάρια για τη θέση του επικεφαλής, με τα ονόματα του Νίκου Κοτζιά και της Λούκας Κατσέλη να ακούγονται ηχηρά.
Όπως αναφέρει στην μακροσκελή του ανάρτηση ο κ. Κοτζιάς, «Εγραφα χθες ότι τα σχέδια της διαπλοκής τα "βοηθάνε, ως συνήθως τα μπιστόλια της, αλλά και ένα νέο φρούτο «τα αριστερά γιασουφάκια» τα οποία φροντίζουν να αμαυρώνουν την εικόνα, ακόμα και με fake-news, όσων δεν προσχωρούν σε αυτά τα σχέδια" της διαπλοκής. Και νάτοι σήμερα έσκασαν και παλι μύτη τα γιουσουφάκια. Τι μας λένε ότι ετοιμάζω κόμμα, ότι θα είμαι αρχηγός κόμματος, ότι εξαιτίας μου θα χάσουν τη νίκη στις εκλογές. Σάμπως με ρωτήσανε αν είναι αυτές οι προθέσεις μου ως κάνουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι;», εμφανώς ενοχλημένος από το θόρυβο γύρω από το όνομά του.
Αναλυτικά, η ανάρτηση Κοτζιά:
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρώην υπουργός, ο οποίος τάσσεται παγίως υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών δεν διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολύ περισσότερο όταν μια ισχυρή τάση εντός του κόμματος επιθυμεί διακαώς την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ωστόσο, τα σενάρια γύρω από το πρόσωπό του αναζωπυρώθηκαν εκ νέου χθες και από την στήριξη που του παρείχε πολιτικά ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, παραπέμποντας σε ανάρτηση – ανάλυση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, στα κοινωνικά δίκτυα.
Η ανάρτηση Πολάκη:
Για τους παροικούντες τη συριζαϊκή Ιερουσαλήμ προφανώς και οι αναρτήσεις την συγκεκριμένη περίοδο έχουν ιδιαίτερο νόημα στα κοινωνικά δίκτυα, αφού δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που ομνύουν στην αυτοτέλεια και διατήρηση του κόμματος και στην μετά Θησείο εποχή, αφότου δηλαδή ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς σημείωσε πως «ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή. Έφυγε από το κόμμα μας. Έφυγε από το κόκκινο της Αριστεράς. Η Αριστερά έχει το κόκκινο των αγώνων» για το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, συμπληρώνοντας πως «όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαία ουσία, ούτε μυϊκό ιστό».
Στο πλαίσιο αυτό, «άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα… πολιτικά μιλάω πάντα» τόνισε ο κ. Παππάς προαναγγέλοντας την συνέχιση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπό συμμαχικά σχήματα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί. Θα καταφέρει και θα έχει συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν» κατέληξε ο κ. Παππάς, αλλά αυτή η... συμμαχική διάσταση είναι που έδωσε υπόσταση στα σενάρια για νέα ηγεσία ενός ευρύτερου συμμαχικού φορέα, όπου θα ενταχθεί ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ζεσταίνοντας τα σενάρια για τη θέση του επικεφαλής, με τα ονόματα του Νίκου Κοτζιά και της Λούκας Κατσέλη να ακούγονται ηχηρά.
Ουτοπία η μομφήΠάντως, τα σενάρια αυτά δεν αφήνουν ασυγκίνητη και την Κουμουνδούρου, η οποία διακρίνει την αγωνία επιβίωσης πίσω από αρκετά εξ΄αυτών, παρότι δεν τα θεωρεί βάσιμα. Ωστόσο, στελέχη με άριστη γνώση των εσωκομματικών συσχετισμών παραπέμπουν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου η πρόταση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου υπερψηφίστηκε με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο να περάσει πρόταση μομφής εναντίον του, ακόμη και αν αυτή κατατεθεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα