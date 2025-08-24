Καραγκούνης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε

«Στόχος είναι να φτάσουμε στο 5,9% μείωσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, κάτι το οποίο για μας είναι προτεραιότητα», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης