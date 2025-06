Μητσοτάκης: Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση

- Δεν έχουμε δει μεγάλη αναταραχή στις αγορές ενέργειας, αλλά το κόστος ζωής είναι η νούμερο 1 ανησυχία και για τους Έλληνες πολίτες. Αν υπάρξει αναταραχή στην περιοχή, αυτό απλά θα προστεθεί στην κατάσταση.







«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και η όποια λύση μπορεί να βρεθεί μέσω της διπλωματικής οδού» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός στη συζήτηση του με την, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξει κλιμάκωση της σύγκρουσης που θα επιφέρει αρνητικές οικονομικές συνέπειες, ενώ σε ότι αφορά τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις τόνισε ότι η ΝΔ μπορεί να κερδίσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, εφόσον εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.Σημείωσε επίσης η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση ενώ πρόσθεσε με έμφαση ότι «στην ιστορία της Μέσης Ανατολής έχουν υπάρξει αρκετές «φαντασιώσεις» ότι μπορούμε να λύσουμε προβλήματα με στρατιωτικές επιχειρήσεις και αυτό δεν πήγε καλά». Παράλληλα ανέφερε ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι απαίσια από ανθρωπιστικής άποψης και πρέπει η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή να είναι ανεμπόδιστη.Ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανέφερε:και η όποια λύση μπορεί να βρεθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Η Ε.Ε. δεν έχει μοχλό πίεσης, μόνο οι ΗΠΑ μπορούν και ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να αποφασίσει. Εμείς ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση που θα επιφέρει αρνητικές οικονομικές συνέπειες, όπως αύξηση του πληθωρισμού ή διαταραχή των αγορών ενέργειας.- Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι στη Γάζα έχουμε μια κατάσταση που δεν είναι απλά προβληματική, αλλά απαίσια από ανθρωπιστικής άποψης. Η κατάσταση με το Ιράν δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.σε αρκετές χώρες και αυτό δεν πήγε καλά. Από την άλλη πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια Ελλήνων πολιτών, το κάναμε με το Ισραήλ και ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε περισσότερα.«Θέλουμε να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία που αναγνωρίζουν οι αγορές, κατορθώνουμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Όταν είχαμε το υπέρ - πλεόνασμα λόγω των μεταρρυθμίσεων και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, το ήμισυ κατευθύνθηκε στις δημόσιες επενδύσεις και το άλλο μισό στο κοινωνικό κράτος και δη στους ενοικιαστές. Κάνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της Υγείας, ενώ στο τέλος της ημέρας πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε πως μπορούμε να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να κερδίσουμε μία τρίτη κυβερνητική θητεία, μόνον, ωστόσο, εφ όσον εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας και πείσουμε τους ψηφοφόρους για το που θέλουμε να πάμε τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά στην Πράσινη συμφωνία της ΕΕ νομίζω ότι πρέπει να γίνουν προσαρμογές ως προς τους ρυθμιστικούς περιορισμούς, προκειμένου να μην θέσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μειονεκτική κατάσταση, πιστεύω ότι κινούμαστε στο σωστό επίπεδο, θέλω να είμαστε φιλόδοξοι, πλην, όμως, ρεαλιστές», ανέφερε επίσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με την Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή στο Four Seasons Astir Palace.Δεν βλέπω κανένα λόγο να φθάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα χωρίς την πυρηνική ενέργεια, θέλω να συμμετέχουμε στη συζήτηση για την πυρηνική τεχνολογία, δε λέω ότι θα το κάνουμε αύριο, αλλά έχω πει και προς την Ευρώπη ότι πρέπει να βάλουμε ένα στρατηγικό στοίχημα και οι επενδύσεις στην πυρηνική τεχνολογία είναι μέρος αυτής της συζήτησης.Πρέπει επίσης να εξετάσουμε κατά πόσον η πυρηνική τεχνολογία είναι μία επιλογή για τη ναυτιλία σε έναν ορίζοντα 10 - 15 ετών από τώρα, πρέπει να συμμετέχουμε στη διάλογο για την πυρηνική τεχνολογία και να κάνουμε ομάδες εργασίας με τη ναυτιλιακή κοινότητα ανέφερε επίσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με την Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe».