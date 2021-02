Ανδρουλάκης: Να αναθεωρήσει η κυβέρνηση την εμβολιαστική στρατηγική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κριτική στην κυβέρνηση , ασκεί ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως τονίζει, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣε ανακοίνωση του, καλεί την κυβέρνηση, παίρνοντας στοιχεία από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ), τον ΕΟΠΥΥ, τα ΚΕΠΑ κλπ. «Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και τόσους μήνες, όπως έκαναν άλλες χώρες της ΕΕ ώστε να υπάρξει ο κατάλογος προτεραιότητας καθορισμένος βάση και των δύο αντικειμενικών κριτηρίων, της ηλικίας αλλά και της ευπάθειας», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.Όπως εξηγεί ο κ. Ανδρουλάκης, στη Γαλλία, ο σχεδιασμόςς, ασθενείς με χρόνιες πνευμονοπάθειες, υπέρταση, διαβήτη, στην πρώτη κατηγορία προτεραιότητας εμβολιασμού μαζί με τους άνω των 75 ετών. Το Βέλγιο, δίνει προτεραιότητα σε όλους τους ενήλικους ασθενείς με λευχαιμία, με νεφρική ανεπάρκεια, ηπατοπάθειες, σύνδρομο down, οροθετικούς, ανοσοκατεσταλμένους, μεταμοσχευμένους και στους άνω των 45 με χρόνιες αναπνευστικές νόσους, καρδιοπαθείς, παχύσαρκους, διαβητικούς,ασθενείς με καρκίνο και υπέρταση, ξεκινώντας τους εμβολιασμούς μαζί με τους πολίτες άνω των 65 ετών.εμβολιάζονται οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, με σύνδρομο Down, άνοια, σοβαρή ψυχιατρική νόσο, ασθενείς με λευχαιμία ή καρκίνο υπό θεραπεία και σε ύφεση εντός πενταετίας, χρόνια σοβαρή πνευμονική νόσο, διαβήτη, χρόνια ηπατική νόσο, νεφροπάθεια, παθολογική παχυσαρκία. Μαζί με τους άνω των 60 θα εμβολιαστούν οι υπόλοιποι χρονίως πάσχοντες.Το εμβολιαστικό πρόγραμμα ξεκίνησε στην χώρα μας όπως και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ πριν ενάμισι μήνα, δίνοντας σε όλους μας την ελπίδα, ότι με προϋπόθεση την τήρησηθα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς την πανδημία.Ωστόσο, τα ερωτηματικά σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό του εμβολιαστικού προγράμματος Ελλάδας παραμένουν, με τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών - μελών να κινείται σε άλλη κατεύθυνση,ανεξάρτητου ηλικίας. Η Γαλλία συμπεριλαμβάνει ανοσοκατεσταλμένους λόγω αυτοάνοσων όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, καρδιοπαθείς, ασθενείς με χρόνιες πνευμονοπάθειες, υπέρταση, διαβήτη, στην πρώτη κατηγορία προτεραιότητας εμβολιασμού μαζί με τους άνω των 75 ετών.Αντιστοίχως,με λευχαιμία, με νεφρική ανεπάρκεια, ηπατοπάθειες, σύνδρομο down, οροθετικούς, ανοσοκατεσταλμένους, μεταμοσχευμένους και στους άνω των 45 με χρόνιες αναπνευστικές νόσους, καρδιοπαθείς, παχύσαρκους, διαβητικούς, με χρόνια νευρολογική νόσο, ανοϊκούς, ασθενείς με καρκίνο και υπέρταση,Στην Γερμανία μαζί με τους, εμβολιάζονται οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, με σύνδρομο Down, άνοια, σοβαρή ψυχιατρική νόσο, ασθενείς με λευχαιμία ή καρκίνο υπό θεραπεία και σε ύφεση εντός πενταετίας, χρόνια σοβαρή πνευμονική νόσο, διαβήτη, χρόνια ηπατική νόσο, νεφροπάθεια, παθολογική παχυσαρκία.Παρομοίως έχουν πράξει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ισπανία, η οποία μαζί με την χώρα μας αφήνει τους χρόνιους ασθενείς να περιμένουν. Επιμένοντας, βάζουν σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτους, μικρότερων ηλικιών συνανθρώπους μας, με νοσήματα που σύμφωνα με την ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής στην αρχή της πανδημίας, οδηγούσαν σε βαριά νόσηση, εισαγωγή σεΗ κυβέρνηση είναι αναγκαίο να αναθεωρήσει άμεσα την στρατηγική της, παίρνοντας στοιχεία από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ), τον ΕΟΠΥΥ, τα ΚΕΠΑ κλπ., όπως έκαναν άλλες χώρες της ΕΕ ώστε να υπάρξει ο κατάλογος προτεραιότητας καθορισμένος βάση και των δύο αντικειμενικών κριτηρίων, της ηλικίας αλλά και της ευπάθειας. Αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειες τους που αγωνιούν έπρεπε ήδη