Αιχμές Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα: Κάποιοι σχεδιάζουν να φύγει ο Μητσοτάκης το 2031

Πιθανή η παρουσία Ευάγγελου Αποστολάκη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη αύριο στην ομιλία του στη ΔΕΘ - Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε να εννοηθεί ότι η «επιστροφή» του κ. Τσίπρα με την ίδρυση νέου κόμματος συνδέεται με τη στόχευση για τη διεκδίκηση της πρωτιάς τις εκλογές του 2031