Δείτε βίντεο: Ο Κουτεντάκης της ΕΛΑΣ παραδέχεται ότι τα 7,5 δισ. που εξήγγειλαν είναι ετήσιες δαπάνες, όχι τετραετίας - Μαρινάκης: Αποκάλυψε την εξαπάτηση Τσίπρα
Δείτε βίντεο: Ο Κουτεντάκης της ΕΛΑΣ παραδέχεται ότι τα 7,5 δισ. που εξήγγειλαν είναι ετήσιες δαπάνες, όχι τετραετίας - Μαρινάκης: Αποκάλυψε την εξαπάτηση Τσίπρα
«Ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης σε συνέντευξή του παραδέχθηκε ότι το κόστος των εξαγγελιών του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι υπολογισμένο κατ' έτος με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος στην τετραετία να ανεβαίνει σχεδόν στα 30 δισ. Παραδοχή που έσπευσε να αξιοποιήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάνοντας λόγο για πολιτική εξαπάτηση Τσίπρα.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης παραθέτει απόσπασμα από τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Κουτεντάκη το βράδυ της Παρασκευής (στο Action24), όπου ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ διευκρίνισε επανειλημμένα ότι τα 7,5 δισ. ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας.
Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί η κοστολόγηση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
«Ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.
Με βάση αυτή την εκδοχή, η κυβέρνηση ανεβάζει το ποσό στα 30 δισ. ευρώ για μία τετραετία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει, πάντως, ότι ακόμη και αυτή η εκτίμηση απέχει, κατά την άποψή του, από το πραγματικό κόστος του προγράμματος.
«Ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση», σημειώνει.
Ο κ. Μαρινάκης καταλήγει ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση Κουτεντάκη αρκετή, όπως υποστηρίζει, για να καταδειχθεί «το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης» που επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Action24 όπου ο κ. Κουτεντάκης παραδέχεται ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αφορούν ετήσιο κόστος. Για παράδειγμα η εξαγγελία για τους γιατρούς κόστους 900 εκατ. ευρώ αφορούν το κάθε έτος, που σημαίνει 2,7 δις στο εύρος της τετραετίας μόνο για το συγκεκριμένο μέτρο. «Οι ετήσιες δαπάνες θα 7,5 δις παραπάνω από ό,τι το 2026. Όλα τα δημοσιονομικά είναι ετήσια» είπε χαρακτηριστικά.
Η νέα δήλωση Κουτεντάκη:
«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ των κυβερνητικών «κοστολογήσεων»: μετά την «προσωπική θέση» για δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακάλυψε ένα δήθεν «άδειασμα» ανάμεσα σε όσα είπα σε τηλεοπτική συνέντευξη και σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Δυστυχώς για το σενάριο, οι αριθμοί δεν συνεργάζονται. Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες. Όμως οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της ΝΔ αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης: το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας. Έτσι ανακάλυψαν ότι αν προσθέσεις τις δαπάνες τεσσάρων ετών προκύπτει μεγαλύτερος αριθμός από τη δαπάνη ενός έτους. Ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή, μετράει το 2030 τέσσερις φορές, και καταλήγει στα 30 δισ. Πρέπει, βεβαίως, να του αναγνωριστεί εγκράτεια: όταν ο κ. Κοντογεώργης εκτίμησε τα μέτρα στα 18 δις αυτός τα μείωσε στα 13 δισ. Και τώρα που ο κ. Πιερρακάκης τα εκτίμησε σε 40 δισ., αυτός τα κατεβάζει στα 30 δισ. Σε κάθε περίπτωση, για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε: το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δις με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δις σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δις. Είναι 7,5 δις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο επεισόδιο. Ίσως μέχρι τότε οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα».
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης παραθέτει απόσπασμα από τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Κουτεντάκη το βράδυ της Παρασκευής (στο Action24), όπου ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ διευκρίνισε επανειλημμένα ότι τα 7,5 δισ. ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας.
Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί η κοστολόγηση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
«Ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.
Με βάση αυτή την εκδοχή, η κυβέρνηση ανεβάζει το ποσό στα 30 δισ. ευρώ για μία τετραετία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει, πάντως, ότι ακόμη και αυτή η εκτίμηση απέχει, κατά την άποψή του, από το πραγματικό κόστος του προγράμματος.
«Ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση», σημειώνει.
Ο κ. Μαρινάκης καταλήγει ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση Κουτεντάκη αρκετή, όπως υποστηρίζει, για να καταδειχθεί «το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης» που επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Action24 όπου ο κ. Κουτεντάκης παραδέχεται ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αφορούν ετήσιο κόστος. Για παράδειγμα η εξαγγελία για τους γιατρούς κόστους 900 εκατ. ευρώ αφορούν το κάθε έτος, που σημαίνει 2,7 δις στο εύρος της τετραετίας μόνο για το συγκεκριμένο μέτρο. «Οι ετήσιες δαπάνες θα 7,5 δις παραπάνω από ό,τι το 2026. Όλα τα δημοσιονομικά είναι ετήσια» είπε χαρακτηριστικά.
Κουτεντάκης: Οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της ΝΔ επινόησαν μια νέα μονάδα μέτρησηςΣε διευκρινιστική δήλωσή του, ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. Φρ. Κουτεντάκης επιμένει να μιλά για «ροές» που αποτυπώνονται ανά έτος. « Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030» αναφέρει και υποστηρίζει: «Το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δις με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δις σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δις. Είναι 7,5 δις».
Η νέα δήλωση Κουτεντάκη:
«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ των κυβερνητικών «κοστολογήσεων»: μετά την «προσωπική θέση» για δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακάλυψε ένα δήθεν «άδειασμα» ανάμεσα σε όσα είπα σε τηλεοπτική συνέντευξη και σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Δυστυχώς για το σενάριο, οι αριθμοί δεν συνεργάζονται. Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες. Όμως οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της ΝΔ αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης: το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας. Έτσι ανακάλυψαν ότι αν προσθέσεις τις δαπάνες τεσσάρων ετών προκύπτει μεγαλύτερος αριθμός από τη δαπάνη ενός έτους. Ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή, μετράει το 2030 τέσσερις φορές, και καταλήγει στα 30 δισ. Πρέπει, βεβαίως, να του αναγνωριστεί εγκράτεια: όταν ο κ. Κοντογεώργης εκτίμησε τα μέτρα στα 18 δις αυτός τα μείωσε στα 13 δισ. Και τώρα που ο κ. Πιερρακάκης τα εκτίμησε σε 40 δισ., αυτός τα κατεβάζει στα 30 δισ. Σε κάθε περίπτωση, για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε: το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δις με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δις σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δις. Είναι 7,5 δις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο επεισόδιο. Ίσως μέχρι τότε οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα».
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