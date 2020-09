Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα: Με NAVTEX παρατείνει τις έρευνες του Yavuz στην Κυπριακή ΑΟΖ

υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας

Στο θαλασσοτεμάχιο 6 της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα παραμένει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο «», σύμφωνα με παράνομη(NAVTEX) που εξέδωσε την Τρίτη ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας.Οι συντεταγμένες αφορούν την περιοχή στην οποία βρίσκεται το «Γιαβούζ» από τον περασμένο Απρίλιο, με σκοπό τη διεξαγωγή παράνομης γεώτρησης . Οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενήμερες και αναμένεταιαργότερα απόψε, στη βάση της πάγιας πρακτικής.Οι συντεταγμένες της νέας NAVTEXTURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)TURNHOS N/W : 1156/20MEDITERRANEAN SEA1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;34 06.13 N - 031 45.73 E34 06.13 N - 031 57.80 E33 56.18 N - 031 57.80 E33 56.18 N - 031 45.73 EWIDE BERTH REQUESTED.2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTERΠαράλληλα η Τουρκία ανακοίνωσε και. Η άσκηση θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου.TURNHOS N/W : 1155/20MEDITERRANEAN SEA1. GUNNERY EXERCISE, ON 17 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;36 26.11 N – 029 07.47 E36 28.32 N – 028 46.26 E36 19.56 N – 028 43.46 E36 08.56 N – 029 18.56 E36 14.52 N – 029 18.58 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 171400Z SEP 20.Δείτε τον χάρτη με την περιοχή που δέσμευσαν οι Τούρκοι για την διεξαγωγή της στρατιωτικής άσκησης