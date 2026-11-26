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Διήμερο ισχυρών καταιγίδων στα δυτικά, γενικεύεται η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο με χιόνια και στην Πάρνηθα
Διήμερο ισχυρών καταιγίδων στα δυτικά, γενικεύεται η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο με χιόνια και στην Πάρνηθα
Πού υπάρχει κίνδυνος για τοπικά προβλήματα, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια
Βαρομετρικό χαμηλό που στροβιλίζεται στην κεντρική Μεσόγειο θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα το επόμενο διήμερο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, το Σαββατοκύριακο, καθώς το χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας. Μαζί με τις καταιγίδες περιμένουμε χιόνια, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά:
Σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ λίγες βροχές αναμένονται και στην Κρήτη. Στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο τα φαινόμενα θα επιμείνουν, με αποτέλεσμα να καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής. Σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να προκύψουν τοπικά προβλήματα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 με 20 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα.
Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς και οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς, ενώ στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι άνεμοι.
Την Παρασκευή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι νοτιάδες θα διατηρηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Το Σαββατοκύριακο το χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, οι νοτιάδες θα δώσουν τη θέση τους σε θυελλώδεις βοριάδες και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά.
Την Κυριακή είναι πιθανό να χιονίσει ψηλά στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας.
Σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ λίγες βροχές αναμένονται και στην Κρήτη. Στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο τα φαινόμενα θα επιμείνουν, με αποτέλεσμα να καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής. Σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να προκύψουν τοπικά προβλήματα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 με 20 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα.
Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς και οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς, ενώ στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι άνεμοι.
Την Παρασκευή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι νοτιάδες θα διατηρηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Το Σαββατοκύριακο το χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, οι νοτιάδες θα δώσουν τη θέση τους σε θυελλώδεις βοριάδες και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά.
Την Κυριακή είναι πιθανό να χιονίσει ψηλά στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας.
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