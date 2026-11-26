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Δικογραφία σε βάρος 44χρονου στη Θεσσαλονίκη που μετέτρεψε οικόπεδο σε αυτοσχέδια χωματερή, δείτε εικόνες
Δικογραφία σε βάρος 44χρονου στη Θεσσαλονίκη που μετέτρεψε οικόπεδο σε αυτοσχέδια χωματερή, δείτε εικόνες
Εστία μόλυνσης και κίνδυνος πυρκαγιάς από την ανεξέλεγκτη συσσώρευση απορριμμάτων σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και ισόγειο πάρκινγκ
Σε χώρο ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης απορριμμάτων είχε μετατρέψει ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης ένας 44χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διερεύνηση σχετικών καταγγελιών από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025 από αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος χρησιμοποιούσε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην περιοχή ως χώρο απόθεσης μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων.
Στον χώρο είχαν συγκεντρωθεί μπάζα, παλιά κουφώματα, πλακάκια, κεραμίδια, ξύλινες παλέτες, κλαδέματα, οικιακά σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια και χαρτοκιβώτια.
Παράλληλα, σε ισόγειο πάρκινγκ ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν απορριφθεί και αποθηκευτεί ανεξέλεγκτα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διερεύνηση σχετικών καταγγελιών από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025 από αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος χρησιμοποιούσε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην περιοχή ως χώρο απόθεσης μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων.
Στον χώρο είχαν συγκεντρωθεί μπάζα, παλιά κουφώματα, πλακάκια, κεραμίδια, ξύλινες παλέτες, κλαδέματα, οικιακά σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια και χαρτοκιβώτια.
Παράλληλα, σε ισόγειο πάρκινγκ ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν απορριφθεί και αποθηκευτεί ανεξέλεγκτα.
Εστία μόλυνσης και κίνδυνος πυρκαγιάςΣύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας, η συσσώρευση και η παρατεταμένη παραμονή των αποβλήτων είχαν δημιουργήσει εστία μόλυνσης, με ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Επιπλέον, η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του πολιτιστικού και πολεοδομικού περιβάλλοντος της Άνω Πόλης, ενώ η μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 44χρονου, η οποία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 44χρονου, η οποία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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