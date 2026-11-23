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Επανεμφανίστηκαν οι λύκοι μετά από έναν αιώνα στην Πελοπόννησο: Γιατί θεωρείται σημαντική εξέλιξη, ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται
Επανεμφανίστηκαν οι λύκοι μετά από έναν αιώνα στην Πελοπόννησο: Γιατί θεωρείται σημαντική εξέλιξη, ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται
Η Καλλιστώ αναφέρει ότι από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2024 «καταγράφηκε φωτογραφικά αγέλη εννέα λύκων, αποτελούμενη από τέσσερα ενήλικα και πέντε νεαρά άτομα»
Ως μια «σημαντική εξέλιξη για τη βιοποικιλότητα και τη φυσική κληρονομιά της περιοχής» χαρακτηρίζει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ την επανεμφάνιση του λύκου (Canis lupus) στην Πελοπόννησο, έπειτα από περίπου έναν αιώνα απουσίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η επιστροφή ενός μεγάλου θηρευτή στα οικοσυστήματα όπου ιστορικά αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο τους είναι μια θετική εξέλιξη για τη φύση, η οποία όμως συνοδεύεται από την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών συνύπαρξης με τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές δραστηριότητες», με την Καλλιστώ να υπενθυμίζει ότι «ο λύκος στην περιοχή της Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της Ε.Ε., ανήκει στο παράρτημα IV (4) με τα αυστηρά προστατευόμενα είδη».
Παράλληλα η Καλλιστώ επισημαίνει ως «ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό» τον εντοπισμό, πρόσφατα, νεκρής νεαρής λύκαινας, η οποία σύμφωνα με την σχετική κτηνιατρική έκθεση θανατώθηκε με 8 πυροβολισμούς στην περιοχή της Αλαγονίας, στον Ταΰγετο.
«Η παράνομη θανάτωση ενός προστατευόμενου είδους αποτελεί αποτρόπαιη πράξη, που υπονομεύει την προστασία της άγριας ζωής και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Το περιστατικό αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της παρουσίας του είδους, αλλά και έγκαιρης ενημέρωσης και ουσιαστικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών» σημειώνει η οργάνωση.
Η Καλλιστώ αναφέρει ότι από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2024 «καταγράφηκε φωτογραφικά αγέλη εννέα λύκων, αποτελούμενη από τέσσερα ενήλικα και πέντε νεαρά άτομα, ενώ απεστάλη σχετικό υπόμνημα στην Δασική Υπηρεσία και το ΥΠΕΝ», τονίζοντας ότι «η επιστημονική καταγραφή και παρακολούθηση της παρουσίας του λύκου είναι πλέον απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η εξάπλωση και η πληθυσμιακή κατάσταση του είδους στην Πελοπόννησο και να σχεδιαστούν κατάλληλες δράσεις προστασίας και διαχείρισης».
Στο πλαίσιο αυτό η Καλλιστώ τονίζει ότι «έχει ιδιαίτερη σημασία η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοπαδιών, όπως η χρήση κατάλληλα εκπαιδευμένων ποιμενικών σκύλων, ηλεκτροφόρων περιφράξεων και ασφαλών χώρων νυχτερινής φύλαξης. Εξίσου σημαντική είναι η οικονομική και τεχνική υποστήριξη των κτηνοτρόφων για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποζημίωση των ζημιών».
«Η προστασία του λύκου και η στήριξη της κτηνοτροφίας δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Η επιστροφή του εμβληματικού αυτού είδους στην Πελοπόννησο αποτελεί μια ευκαιρία για τη φύση, αλλά και μια ευθύνη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με επιστημονική γνώση, έγκαιρη ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής και στην Πελοπόννησο» καταλήγει η φιλοζωική οργάνωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η επιστροφή ενός μεγάλου θηρευτή στα οικοσυστήματα όπου ιστορικά αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο τους είναι μια θετική εξέλιξη για τη φύση, η οποία όμως συνοδεύεται από την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών συνύπαρξης με τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές δραστηριότητες», με την Καλλιστώ να υπενθυμίζει ότι «ο λύκος στην περιοχή της Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της Ε.Ε., ανήκει στο παράρτημα IV (4) με τα αυστηρά προστατευόμενα είδη».
Παράλληλα η Καλλιστώ επισημαίνει ως «ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό» τον εντοπισμό, πρόσφατα, νεκρής νεαρής λύκαινας, η οποία σύμφωνα με την σχετική κτηνιατρική έκθεση θανατώθηκε με 8 πυροβολισμούς στην περιοχή της Αλαγονίας, στον Ταΰγετο.
«Η παράνομη θανάτωση ενός προστατευόμενου είδους αποτελεί αποτρόπαιη πράξη, που υπονομεύει την προστασία της άγριας ζωής και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Το περιστατικό αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της παρουσίας του είδους, αλλά και έγκαιρης ενημέρωσης και ουσιαστικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών» σημειώνει η οργάνωση.
Η Καλλιστώ αναφέρει ότι από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2024 «καταγράφηκε φωτογραφικά αγέλη εννέα λύκων, αποτελούμενη από τέσσερα ενήλικα και πέντε νεαρά άτομα, ενώ απεστάλη σχετικό υπόμνημα στην Δασική Υπηρεσία και το ΥΠΕΝ», τονίζοντας ότι «η επιστημονική καταγραφή και παρακολούθηση της παρουσίας του λύκου είναι πλέον απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η εξάπλωση και η πληθυσμιακή κατάσταση του είδους στην Πελοπόννησο και να σχεδιαστούν κατάλληλες δράσεις προστασίας και διαχείρισης».
Στο πλαίσιο αυτό η Καλλιστώ τονίζει ότι «έχει ιδιαίτερη σημασία η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοπαδιών, όπως η χρήση κατάλληλα εκπαιδευμένων ποιμενικών σκύλων, ηλεκτροφόρων περιφράξεων και ασφαλών χώρων νυχτερινής φύλαξης. Εξίσου σημαντική είναι η οικονομική και τεχνική υποστήριξη των κτηνοτρόφων για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποζημίωση των ζημιών».
«Η προστασία του λύκου και η στήριξη της κτηνοτροφίας δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Η επιστροφή του εμβληματικού αυτού είδους στην Πελοπόννησο αποτελεί μια ευκαιρία για τη φύση, αλλά και μια ευθύνη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με επιστημονική γνώση, έγκαιρη ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής και στην Πελοπόννησο» καταλήγει η φιλοζωική οργάνωση.
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