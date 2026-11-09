Τόνυ Δημητρίου για Πέτρο Φιλιππίδη: Εάν δεν δουλέψει ως ηθοποιός, τι θα κάνει; Θα πάει να κλέψει; Θα γίνει εγκληματίας;
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Τονυ Δημητρίου Πέτρος Φιλιππίδης

Τόνυ Δημητρίου για Πέτρο Φιλιππίδη: Εάν δεν δουλέψει ως ηθοποιός, τι θα κάνει; Θα πάει να κλέψει; Θα γίνει εγκληματίας;

Aπό τη στιγμή που πλήρωσε για τα εγκλήματά του, κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψει, σχολίασε ο ηθοποιός

Τόνυ Δημητρίου για Πέτρο Φιλιππίδη: Εάν δεν δουλέψει ως ηθοποιός, τι θα κάνει; Θα πάει να κλέψει; Θα γίνει εγκληματίας;
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Το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο κλήθηκε να σχολιάσει ο Τόνυ Δημητρίου. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι ο συνάδελφός του πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην υποκριτική. Παράλληλα, επισήμανε πως αυτό είναι το επάγγελμα που γνωρίζει και δεν θα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητα να εργαστεί ξανά, από τη στιγμή που έχει πληρώσει για τις πράξεις του.

Ο Τόνυ Δημητρίου παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και ρωτήθηκε σχετικά με την πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στη θεατρική σκηνή. Δηλώνοντας θετικός στην ιδέα να επανέλθει ο συνάδελφός του στο σανίδι, ο ηθοποιός σχολίασε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένας άνθρωπος που γι’ αυτά που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ποινή. Εάν δεν δουλέψει ως ηθοποιός, τι θα κάνει; Θα πάει να κλέψει; Θα γίνει εγκληματίας; Αυτό ξέρει να κάνει. Οπότε, από τη στιγμή που πλήρωσε για τα εγκλήματά του, είναι ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψει».

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