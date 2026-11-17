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Σκληρές εικόνες: Επιχειρηματίας στην Κωνσταντινούπολη εκτελείται εν ψυχρώ σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, βίντεο
Σκληρές εικόνες: Επιχειρηματίας στην Κωνσταντινούπολη εκτελείται εν ψυχρώ σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, βίντεο
Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από τη στιγμή που ένας άνδρας εκτελεί με το όπλο του επιχειρηματία που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του - Αναζητείται ο δράστης
Θανάσιμη επίθεση με πυροβόλο όπλο δέχθηκε επιχειρηματίας στην Κωνσταντινούπολη, όταν άγνωστος του έστησε ενέδρα την ώρα που περίμενε με το αυτοκίνητό του σε κόκκινο φανάρι.
Όπως αναφέρει το yenisafak.com, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αλιμπέικιοϊ της περιφέρειας Εγιούπσουλταν, με θύμα τον Φερχάτ Γεμέν, ιδιοκτήτη επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο επιχειρηματίας βρισκόταν μέσα στο όχημά του και περίμενε να αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης, από κόκκινο σε πράσινο, όταν δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών.
Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες
Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο αυτόπτη μάρτυρα. Στα πλάνα διακρίνεται ο δράστης να απομακρύνεται πεζός από το σημείο, ενώ φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον επιχειρηματία, επιλέγοντας τη στιγμή που το αυτοκίνητό του ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι για να εξαπολύσει την επίθεση.
Από τους πυροβολισμούς ο Φερχάτ Γεμέν τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του στο σημείο της επίθεσης.
Οι πρώτες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν την ταυτότητα του δράστη, τα κίνητρα της δολοφονίας ή τον ακριβή αριθμό των πυροβολισμών.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου DHA, το θύμα ήταν 40 ετών και φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον δράστη.
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:30, στην οδό Ατατούρκ, μπροστά από το επιχειρηματικό κέντρο που ανήκε στον 40χρονο. Ο δράστης διέφυγε μετά τους πυροβολισμούς.
Ο επιχειρηματίας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Όπως αναφέρει το yenisafak.com, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αλιμπέικιοϊ της περιφέρειας Εγιούπσουλταν, με θύμα τον Φερχάτ Γεμέν, ιδιοκτήτη επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο επιχειρηματίας βρισκόταν μέσα στο όχημά του και περίμενε να αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης, από κόκκινο σε πράσινο, όταν δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών.
Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες
Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobildeki kişiye silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda F.Y. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. https://t.co/ua1Kg0BhOO https://t.co/BELbDdvwjc— Karar Haber (@KararHaber) November 17, 2026
Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο αυτόπτη μάρτυρα. Στα πλάνα διακρίνεται ο δράστης να απομακρύνεται πεζός από το σημείο, ενώ φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον επιχειρηματία, επιλέγοντας τη στιγμή που το αυτοκίνητό του ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι για να εξαπολύσει την επίθεση.
Βίντεο από την επίθεση – Αναζητείται ο δράστης
Από τους πυροβολισμούς ο Φερχάτ Γεμέν τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του στο σημείο της επίθεσης.
Οι πρώτες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν την ταυτότητα του δράστη, τα κίνητρα της δολοφονίας ή τον ακριβή αριθμό των πυροβολισμών.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου DHA, το θύμα ήταν 40 ετών και φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον δράστη.
Οικονομικές διαφορές εξετάζονται ως πιθανό κίνητρο
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:30, στην οδό Ατατούρκ, μπροστά από το επιχειρηματικό κέντρο που ανήκε στον 40χρονο. Ο δράστης διέφυγε μετά τους πυροβολισμούς.
Ο επιχειρηματίας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
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