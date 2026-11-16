Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP ότι ο 34χρονος εικονολήπτης είναι «ύποπτος για σχέσεις με την Χαμάς»

Η Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (FPA) στο Ισραήλ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» μετά την σύλληψη από τον ισραηλινό στρατό παλαιστίνιου δημοσιογράφου συνεργάτη του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη και απαιτεί στοιχεία που να δικαιολογούν την σύλληψή του. Ελλείψει δε αυτών, την άμεση απελευθέρωσή του.



Ο Μοχάμαντ Ατίκ, ανεξάρτητος εικονολήπτης, συνεργάτης του AFP εδώ και τρία χρόνια, συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στο σπίτι του στο Μπούρκιν, κοντά στην Τζενίν, στον βόρειο τομέα της Δυτικής Οχθης που κατελήφθη από το Ισραήλ το 1967.



Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP ότι ο 34χρονος εικονολήπτης είναι «ύποπτος για σχέσεις με την Χαμάς», χωρίς να παράσχει στοιχεία που να στηρίζουν αυτήν την κατηγορία. Ο τόπος κράτησής του παραμένει άγνωστος.



«Ο στρατός δηλώνει ότι είναι "ύποπτος για σχέσεις με την τρομοκρατία", αλλά δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο, καμία κατηγορία δεν είχε απαγγελθεί εναντίον του και τον κρατά σε μυστικό τοποθεσία», καταγγέλλει η FPA που εκπροσωπεί εκατοντάδες δημοσιογράφους που καλύπτουν το Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.



Δηλώνοντας «εξαιρετικά ανήσυχη» η Ενωση ζητά από τον στρατό να παρουσιάσει στοιχεία ή να απελευθερώσει αμέσως τον Ατίκ και από τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν στην ασφάλειά του, την πρόσβασή του δικηγόρο και την δυνατότητα για την οικογένειά του να τον επισκεφθεί.



Η σύζυγός του Ανσάμ Ατίκ, που περιμένει το πρώτο παιδί του ζεύγους σε έναν μήνα διηγήθηκε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο σπίτι σπάζοντας την πόρτα μέσα στην νύκτα, έκαναν έρευνα, κατέσχεσαν τα δύο κινητά τηλέφωνα του δημοσιογράφου και πέταξαν την κάμερα του AFP στο μπαλκόνι πριν του περάσουν χειροπέδες, του δέσουν τα μάτια και τον πάρουν μαζί τους.



Σε ανακοίνωσή του το AFP εκφράζει βαθιά ανησυχία για την τύχη του δημοσιογράφου.



«Ζητούμε από τις ισραηλινές αρχές να εξηγήσει ξεκάθαρα για ποιον λόγο κρατείται και να παρουσιάσουν στοιχεία. Αν όχι, θα πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως».



Τον Αύγουστο, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν άλλο παλαιστίνιο δημοσιογράφο του AFP, το Μοχάμεντ Αουάντ, κοντά στο σπίτι του στην πόλη της Ραμάλα.



Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ισχυρίσθηκε τότε ότι είναι «ύποπτος για τρομοκρατικές επιθέσεις» και ότι ενεργούσε για λογαριασμό της Χαμάς, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία ή διευκρινίσεις. Ο Αουάντ παραμένει στην φυλακή.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ