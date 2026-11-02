Εύη Βατίδου για την υπόθεση του τροχαίου στη Γλυφάδα το 2023: Το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ και άδικο, γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο
Εύη Βατίδου για την υπόθεση του τροχαίου στη Γλυφάδα το 2023: Το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ και άδικο, γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο
Το πρώην μοντέλο βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, κατηγορούμενη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη
Αθώα δήλωσε η Εύη Βατίδου μετά την έξοδό της από τη δικαστική αίθουσα. Το πρώην μοντέλο βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου επεισοδίου στο οποίο είχε εμπλακεί τον Νοέμβριο του 2023, στην περιοχή της Γλυφάδας.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «πολύ βαρύ και άδικο». Όπως υποστήριξε, βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση εξαιτίας πραγματογνωμοσύνης που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό της δυόμισι μήνες μετά το περιστατικό, χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοψία της Αστυνομίας ή να έχει συνταχθεί σχεδιάγραμμα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο ανακριτής την είχε αφήσει ελεύθερη, τονίζοντας πως η σοβαρότητα της κατηγορίας την εκθέτει δημόσια και δεν ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: Το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ. Κατά τη δική μου άποψη είναι πολύ άδικο. Δηλώνω αθώα, δεν πρόκειται να μπω σε άλλες δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Τις δηλώσεις μου από το παρελθόν τις έχετε. Με είχε αφήσει ελεύθερη ο ανακριτής. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή που έγινε δυόμιση μήνες μετά στο αυτοκίνητό μου με έχει φέρει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, χωρίς ουδεμία αυτοψία της Αστυνομίας. Χωρίς σχεδιάγραμμα, χωρίς τίποτα, αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι, γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο για μια βαριά κατηγορία, η οποία δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την προσωπικότητά μου. Είναι πάρα πολύ βαρύ και άδικο το κατηγορητήριο».
Δείτε το βίντεο
Το πρώην μοντέλο κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να καταδίωξε με το αυτοκίνητό της μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, επιχειρώντας να την εμβολίσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου 2023, με συνέπεια να τραυματιστεί η 57χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας, η οποία διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, έχοντας υποστεί κατάγματα στο χέρι και στο πόδι.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «πολύ βαρύ και άδικο». Όπως υποστήριξε, βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση εξαιτίας πραγματογνωμοσύνης που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό της δυόμισι μήνες μετά το περιστατικό, χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοψία της Αστυνομίας ή να έχει συνταχθεί σχεδιάγραμμα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο ανακριτής την είχε αφήσει ελεύθερη, τονίζοντας πως η σοβαρότητα της κατηγορίας την εκθέτει δημόσια και δεν ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: Το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ. Κατά τη δική μου άποψη είναι πολύ άδικο. Δηλώνω αθώα, δεν πρόκειται να μπω σε άλλες δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Τις δηλώσεις μου από το παρελθόν τις έχετε. Με είχε αφήσει ελεύθερη ο ανακριτής. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή που έγινε δυόμιση μήνες μετά στο αυτοκίνητό μου με έχει φέρει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, χωρίς ουδεμία αυτοψία της Αστυνομίας. Χωρίς σχεδιάγραμμα, χωρίς τίποτα, αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι, γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο για μια βαριά κατηγορία, η οποία δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την προσωπικότητά μου. Είναι πάρα πολύ βαρύ και άδικο το κατηγορητήριο».
Δείτε το βίντεο
Το πρώην μοντέλο κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να καταδίωξε με το αυτοκίνητό της μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, επιχειρώντας να την εμβολίσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου 2023, με συνέπεια να τραυματιστεί η 57χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας, η οποία διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, έχοντας υποστεί κατάγματα στο χέρι και στο πόδι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα