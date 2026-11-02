Στα δικαστήρια της Ευελπίδων η Βατίδου για την υπόθεση του τροχαίου στη Γλυφάδα το 2023: «Δηλώνω αθώα», δείτε βίντεο
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων η Βατίδου για την υπόθεση του τροχαίου στη Γλυφάδα το 2023: «Δηλώνω αθώα», δείτε βίντεο
Το πρώην μοντέλο κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη μετά το επεισόδιο με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε η Εύη Βατίδου για την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου επεισοδίου στο οποίο είχε εμπλακεί τον Νοέμβριο του 2023, στην περιοχή της Γλυφάδας.
«Δηλώνω αθώα», είπε κατά την άφιξή της στα δικαστήρια, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της για την έκβαση της υπόθεσης.
Δείτε βίντεο από την Ευελπίδων:
Το πρώην μοντέλο αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς φέρεται να καταδίωξε και να επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό της μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.
Το περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου 2023, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 57χρονης συνεπιβάτιδας της μοτοσικλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας με κατάγματα στο χέρι και στο πόδι.
Από την πλευρά της, η Εύη Βατίδου έχει υποστηρίξει ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της χρησιμοποιώντας το κράνος του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ακολούθησε τη μοτοσικλέτα και οδηγήθηκε σε ερημική τοποθεσία, όπου το δίκυκλο ανετράπη εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες.
Μετά το περιστατικό, η Εύη Βατίδου είχε συλληφθεί και οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
«Δηλώνω αθώα», είπε κατά την άφιξή της στα δικαστήρια, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της για την έκβαση της υπόθεσης.
Δείτε βίντεο από την Ευελπίδων:
Το πρώην μοντέλο αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς φέρεται να καταδίωξε και να επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό της μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.
Το περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου 2023, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 57χρονης συνεπιβάτιδας της μοτοσικλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας με κατάγματα στο χέρι και στο πόδι.
Από την πλευρά της, η Εύη Βατίδου έχει υποστηρίξει ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της χρησιμοποιώντας το κράνος του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ακολούθησε τη μοτοσικλέτα και οδηγήθηκε σε ερημική τοποθεσία, όπου το δίκυκλο ανετράπη εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες.
Μετά το περιστατικό, η Εύη Βατίδου είχε συλληφθεί και οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα