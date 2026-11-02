Λένα Μαντά: Βασάνισα τον εαυτό μου πάρα πολύ και τώρα που είμαι μόνη μου έχω αρχίσει να τον κανακεύω
Λένα Μαντά: Βασάνισα τον εαυτό μου πάρα πολύ και τώρα που είμαι μόνη μου έχω αρχίσει να τον κανακεύω
Κάνω πράγματα που με ευχαριστούν και κυρίως προσπαθώ να ξεφορτώνομαι τα πρέπει, εξήγησε η συγγραφέας
Διαφορετικά αντιμετωπίζει πλέον η Λένα Μάντα τον εαυτό της, όπως εξήγησε η ίδια. Η συγγραφέας εξομολογήθηκε ότι για χρόνια τον βασάνιζε. Από τότε, όμως, που πέθανε ο σύζυγός της και έμεινε μόνη της, έχει αλλάξει την καθημερινότητά της, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη φροντίδα για τον εαυτό της.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Λένα Μαντά ανέφερε: «Τώρα αρχίζω να τον κακομαθαίνω γιατί τον βασάνισα πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον βασάνισα τον εαυτό μου και τώρα που είμαι μόνη μου έχω αρχίσει να τον κανακεύω με τον σωστό τρόπο, όμως. Δηλαδή ξεκίνησα γυμναστική, διατροφή. Κάνω πράγματα που με ευχαριστούν και κυρίως προσπαθώ να ξεφορτώνομαι τα πρέπει, να μην υπάρχουν πρέπει».
Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Γιατί συνειδητοποιώ ότι έχω φτάσει στα 62. Έχω δουλέψει, έχω μια ωραία οικογένεια, είμαι υγιής, πρέπει να συνεχίσω να είμαι υγιής. Έχω τα εγγόνια μου. Δεν είμαι υποχρεωμένη πια να κάνω τίποτα».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Μεταξύ άλλων, η συγγραφέας έκανε μία αναφορά στον εκλιπόντα σύζυγό της, τονίζοντας πως χάρη σε αυτόν ξεκίνησε η επαγγελματική της διαδρομή στον χώρο του βιβλίου. «Ο Γιώργος ήταν εκείνος που διάβασε το πρώτο μου βιβλίο, του άρεσε, το έτρεξε σε εκδότες, είχαν απαντήσει δύο τρεις θετικά. Ο Γιώργος παρέμενε πολύ συνειδητά ένα βήμα πίσω μου. Δεν είχε κόμπλεξ ο Γιώργος να φανεί. Απλά ο Γιώργος ήταν η υποστήριξη. Ήταν η ομάδα πίσω».
Θυμούμενη τη γνωριμία τους, σημείωσε πως η πρώτη εντύπωση δεν την ενθουσίασε: «Με τον Γιώργο ήταν ένα τύπου προξενιό. Όχι ότι με ενθουσίασε στο πρώτο ραντεβού. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά μετά εκείνος επέμενε. Ήρθα σε επαφή με τη λογική του, τη σκέψη του, τον χαρακτήρα του, το βλέμμα του και κάπου εκεί άρχισε και εξελισσόταν πια η σχέση. Ως πρώτη γνωριμία, όμως, σημειώσατε Χ».
Στη συνέχεια, η Λένα Μαντά περιέγραψε τον σύζυγό της ως έναν άντρα που έτρεφε απεριόριστο σεβασμό για τις γυναίκες. Όπως αποκάλυψε, συνήθιζε να του λέει πως αν όλοι οι άντρες ήταν σαν εκείνον, ο φεμινισμός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. «Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε τον σεβασμό του όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλες τις γυναίκες. Τις σεβόταν απίστευτα. Του έλεγα μάλιστα ότι αν όλοι οι άντρες ήταν σαν εσένα, το γυναικείο κίνημα και ο φεμινισμός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Η πρώτη και μεγαλύτερη τρέλα που του απαγόρεψα να την ξανακάνει ήταν όταν ήρθε να με πάρει ένα βράδυ από τη σχολή και έβρεχε. Ήμασταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και φρενάρισε και σταμάτησε το αυτοκίνητο μέσα στη μέση της Αλεξάνδρας και κατέβηκε γιατί ήθελε να μου πάρει ένα τριαντάφυλλο».
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Λένα Μαντά ανέφερε: «Τώρα αρχίζω να τον κακομαθαίνω γιατί τον βασάνισα πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον βασάνισα τον εαυτό μου και τώρα που είμαι μόνη μου έχω αρχίσει να τον κανακεύω με τον σωστό τρόπο, όμως. Δηλαδή ξεκίνησα γυμναστική, διατροφή. Κάνω πράγματα που με ευχαριστούν και κυρίως προσπαθώ να ξεφορτώνομαι τα πρέπει, να μην υπάρχουν πρέπει».
Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Γιατί συνειδητοποιώ ότι έχω φτάσει στα 62. Έχω δουλέψει, έχω μια ωραία οικογένεια, είμαι υγιής, πρέπει να συνεχίσω να είμαι υγιής. Έχω τα εγγόνια μου. Δεν είμαι υποχρεωμένη πια να κάνω τίποτα».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Μεταξύ άλλων, η συγγραφέας έκανε μία αναφορά στον εκλιπόντα σύζυγό της, τονίζοντας πως χάρη σε αυτόν ξεκίνησε η επαγγελματική της διαδρομή στον χώρο του βιβλίου. «Ο Γιώργος ήταν εκείνος που διάβασε το πρώτο μου βιβλίο, του άρεσε, το έτρεξε σε εκδότες, είχαν απαντήσει δύο τρεις θετικά. Ο Γιώργος παρέμενε πολύ συνειδητά ένα βήμα πίσω μου. Δεν είχε κόμπλεξ ο Γιώργος να φανεί. Απλά ο Γιώργος ήταν η υποστήριξη. Ήταν η ομάδα πίσω».
Θυμούμενη τη γνωριμία τους, σημείωσε πως η πρώτη εντύπωση δεν την ενθουσίασε: «Με τον Γιώργο ήταν ένα τύπου προξενιό. Όχι ότι με ενθουσίασε στο πρώτο ραντεβού. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά μετά εκείνος επέμενε. Ήρθα σε επαφή με τη λογική του, τη σκέψη του, τον χαρακτήρα του, το βλέμμα του και κάπου εκεί άρχισε και εξελισσόταν πια η σχέση. Ως πρώτη γνωριμία, όμως, σημειώσατε Χ».
Στη συνέχεια, η Λένα Μαντά περιέγραψε τον σύζυγό της ως έναν άντρα που έτρεφε απεριόριστο σεβασμό για τις γυναίκες. Όπως αποκάλυψε, συνήθιζε να του λέει πως αν όλοι οι άντρες ήταν σαν εκείνον, ο φεμινισμός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. «Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε τον σεβασμό του όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλες τις γυναίκες. Τις σεβόταν απίστευτα. Του έλεγα μάλιστα ότι αν όλοι οι άντρες ήταν σαν εσένα, το γυναικείο κίνημα και ο φεμινισμός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Η πρώτη και μεγαλύτερη τρέλα που του απαγόρεψα να την ξανακάνει ήταν όταν ήρθε να με πάρει ένα βράδυ από τη σχολή και έβρεχε. Ήμασταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και φρενάρισε και σταμάτησε το αυτοκίνητο μέσα στη μέση της Αλεξάνδρας και κατέβηκε γιατί ήθελε να μου πάρει ένα τριαντάφυλλο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα