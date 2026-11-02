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Ιρίνα Σάικ: Η κόκκινη εφαρμοστή στολή διαβόλου για το Halloween σε έξοδο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την κόρη τους
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Ιρίνα Σάικ Μπράντλεϊ Κούπερ Κόρη Halloween

Ιρίνα Σάικ: Η κόκκινη εφαρμοστή στολή διαβόλου για το Halloween σε έξοδο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την κόρη τους

Το πρώην ζευγάρι έκανε μια κοινή εμφάνιση στο Μανχάταν 

Ιρίνα Σάικ: Η κόκκινη εφαρμοστή στολή διαβόλου για το Halloween σε έξοδο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την κόρη τους
Ιωάννα Μαρίνου
Με κόκκινη, εφαρμοστή στολή διαβόλου επέλεξε να εμφανιστεί η Ιρίνα Σάικ για το Halloween,  σε κοινή έξοδο στη Νέα Υόρκη με τον πρώην σύντροφό της, Μπράντλεϊ Κούπερ και την κόρη τους.

Οι τρεις τους εθεάθησαν το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου να περπατούν σε συνοικία του Μανχάταν και να χτυπούν τις πόρτες των σπιτιών για να ζητήσουν γλυκά, συμμετέχοντας στην παραδοσιακή δραστηριότητα του Halloween.

Το μοντέλο επέλεξε μια εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα, την οποία συνδύασε με κέρατα διαβόλου και κόκκινες γόβες, ενώ ο ηθοποιός φόρεσε ένα λευκό σύνολο με κουκούλα και μάσκα με νεκροκεφαλή.

Δείτε φωτογραφίες

Ιρίνα Σάικ: Η κόκκινη εφαρμοστή στολή διαβόλου για το Halloween σε έξοδο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την κόρη τους
Ιρίνα Σάικ - Μπράντλεϊ Κούπερ
Ιρίνα Σάικ: Η κόκκινη εφαρμοστή στολή διαβόλου για το Halloween σε έξοδο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την κόρη τους

Η οικογενειακή τους έξοδος πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τη δημόσια εμφάνιση του Κούπερ με ένα δαχτυλίδι που τράβηξε την προσοχή. Τον Αύγουστο, ο ηθοποιός και η σύντροφός του, Τζίτζι Χαντίντ φωτογραφήθηκαν στο Παρίσι να περπατούν χέρι χέρι, φορώντας παρόμοια δαχτυλίδια στο παράμεσο δάχτυλο, γεγονός που πυροδότησε νέες συζητήσεις για το ενδεχόμενο γάμου.

Η Ιρίνα Σάικ είχε μιλήσει στο περιοδικό People τον Νοέμβριο του 2025 για τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν από κοινού την κόρη τους. Όπως είχε δηλώσει, τόσο η ίδια όσο και ο Κούπερ κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε η μικρή Λέα να αισθάνεται άνετα παρά τον χωρισμό τους.

Φωτογραφίες: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου

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