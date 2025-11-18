Ιρίνα Σάικ για την κόρη που απέκτησε με τον Μπράντλεϊ Κούπερ: Προσπαθούμε να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με αγάπη



Μπράντλεϊ Κούπερ προσπαθεί να αναθρέψει την κόρη που απέκτησαν μαζί, περιέγραψε η Ιρίνα Σάικ , τονίζοντας ότι «το καλύτερο που μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί, είναι να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με αγάπη».

τον Μάρτιο του 2017 προσπαθεί να την προστατεύει από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

Τον τρόπο που με τον πρώην σύντροφό της,Το πρώην ζευγάρι που απέκτησε την κόρη τουΣε συνέντευξη που παραχώρησε η Σάικ στο «People» εξήγησε ότι η 8χρονη κόρη της «καταλαβαίνει απολύτως τις δουλειές» που κάνουν οι γονείς της. Ωστόσο, η ίδια και ο ηθοποιός καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παιδί τους «να αισθάνεται άνετα».Πιο αναλυτικά, το διάσημο μοντέλο δήλωσε: «Έχει πολύ, πολύ μικρή πρόσβαση στην τεχνολογία, σχεδόν καθόλου». Αντίθετα, το πρώην ζευγάρι προσπαθεί από κοινού να δείξει στο παιδί του την αξία της «δημιουργίας μίας κοινότητας, των φίλων και πώς να δίνει αγάπη». Η Σάικ τόνισε ότι: «Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να δώσεις στο παιδί, να το μεγαλώνει σε μια οικογένεια με αγάπη».Παράλληλα, η Σάικ μοιράστηκε πως η μητρότητα έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της. «Για να είσαι μια δυνατή γυναίκα, πρέπει να νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου. Το να είμαι μέρος του ημερολογίου της Pirelli 2026, με κάνει να νιώθω ότι βρίσκομαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου. Είμαι μητέρα και ξέρω ποια είμαι, ξέρω τι εκπροσωπώ» δήλωσε.Παλαιότερα, η Ιρίνα Σάικ έχει μιλήσει για το πώς μοιράζεται τις υποχρεώσεις της κόρης της με τον Κούπερ, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι από το 2015 μέχρι τον χωρισμό τους το 2019. Σε συνέντευξή της για το εξώφυλλο της «ELLE» τον Μάρτιο του 2021, είχε απορρίψει τον όρο «συνεπιμέλεια», λέγοντας ότι «ποτέ δεν το κατάλαβε».«Όταν είμαι με την κόρη μου, είμαι 100% μητέρα, και όταν είναι με τον μπαμπά της, εκείνος είναι 100% ο πατέρας της», είπε, περιγράφοντας τον ηθοποιό ως «έναν απίστευτο πατέρα».Ο Κούπερ είχε αναφερθεί για τον ρόλο του ως πατέρας το 2023, στην εκπομπή «Running Wild with Bear Grylls: The Challenge». Όταν είχε ερωτηθεί για τη σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος, όπως είπε, «πέθανε στα χέρια του», παραδέχτηκε: «Μαθαίνεις από τα λάθη του προηγούμενου. Θα κάνω κι εγώ πολλά, από τα οποία ελπίζω ότι η κόρη μου θα μάθει, και ταυτόχρονα είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου για να εξελίσσομαι, για να τη βοηθήσω να μην "κουβαλήσει" κανένα από τα δικά μου προβλήματα».: Shutterstock