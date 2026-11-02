Τάνια Μπρεάζου για Eurovision 2027: Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα
Τάνια Μπρεάζου για Eurovision 2027: Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα
Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι, είναι έκπληξη, είπε η τραγουδίστρια
Την πρόθεσή της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027 εξέφρασε η Τάνια Μπρεάζου, αποκαλύπτοντας πως έχει δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και έκανε γνωστό πως κατέθεσε τραγούδι στο «Sing for Greece» μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Βουλγαρία.
Σε ερωτήσεις για το ύφος του κομματιού, η Τάνια Μπρεάζου εξήγησε ότι δεν μπορεί ακόμα να αποκαλύψει λεπτομέρειες: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι, είναι έκπληξη, αλλά είναι μέσα από την καρδιά μου».
Δείτε το βίντεο
H διαδικασία υποβολής προτάσεων για το «Sing for Greece 2027» ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και έκανε γνωστό πως κατέθεσε τραγούδι στο «Sing for Greece» μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Βουλγαρία.
Σε ερωτήσεις για το ύφος του κομματιού, η Τάνια Μπρεάζου εξήγησε ότι δεν μπορεί ακόμα να αποκαλύψει λεπτομέρειες: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι, είναι έκπληξη, αλλά είναι μέσα από την καρδιά μου».
Δείτε το βίντεο
H διαδικασία υποβολής προτάσεων για το «Sing for Greece 2027» ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα