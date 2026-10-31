Η Νάταλι Πόρτμαν θυμήθηκε τη σκηνή που ξυρίζει το κεφάλι της στο «V for Vendetta»: Είχαμε μόνο μία ευκαιρία, ήταν τρομακτικό
Η Νάταλι Πόρτμαν θυμήθηκε τη σκηνή που ξυρίζει το κεφάλι της στο «V for Vendetta»: Είχαμε μόνο μία ευκαιρία, ήταν τρομακτικό
Ο σκηνοθέτης Τζέιμς ΜακΤιγκ αποκάλυψε ότι είχε προσλάβει τον κομμωτή της ηθοποιού για να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια
Το άγχος που ένιωσε πριν ξυρίσει το κεφάλι της για τις ανάγκες της ταινίας «V for Vendetta» θυμήθηκε η Νάταλι Πόρτμαν, με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της και την επιστροφή της στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Η ηθοποιός περιέγραψε σε συνέντευξή της στο People τη χαρακτηριστική σκηνή και εξήγησε ότι το γεγονός πως υπήρχε μόνο μία ευκαιρία για να γυριστεί σωστά η σκηνή ήταν αυτό που την τρόμαζε περισσότερο.
«Ήταν αγχωτικό το γεγονός ότι είχαμε μόνο μία ευκαιρία να το κάνουμε», είπε αρχικά η Πόρτμαν και πρόσθεσε: «Έχω συνηθίσει στο ότι στις ταινίες υπάρχει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία, οπότε ήταν πιο τρομακτικό το ότι έπρεπε να πετύχω την ερμηνεία με τη μία, παρά το γεγονός ότι φοβόμουν το ξύρισμα του κεφαλιού μου».
Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζέιμς ΜακΤιγκ, μίλησε επίσης για την ατμόσφαιρα στα γυρίσματα, επισημαίνοντας πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να παρακολουθεί ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη σκηνή.
Ο 58χρονος ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τρεις κάμερες ώστε να καταγράψει κάθε γωνία της διαδικασίας, καθώς γνώριζε ότι δεν θα υπήρχε δεύτερη ευκαιρία: «Όταν ξυρίζαμε τα μαλλιά της Νάταλι, ήταν σαν να λέει "Θεέ μου, θα το κάνω πραγματικά αυτό", και ήταν νευρική», θυμήθηκε και όπως εξήγησε, για να την κάνει την ηθοποιό να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια, φρόντισε να προσλάβει για τη σκηνή τον πραγματικό κομμωτή της Πόρτμαν.
Το «V for Vendetta» ακολουθεί την Έιβι, μια γυναίκα που ζει σε μια δυστοπική κοινωνία και συναντά έναν μαχητή της ελευθερίας, ο οποίος σχεδιάζει να ανατρέψει την τυραννική κυβέρνηση. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του ΜακΤιγκ και σενάριο των Γουατσόφσκι, βασίζεται στο ομώνυμο graphic novel του Άλαν Μουρ.
Στην ταινία, εκτός από την Πόρτμαν, πρωταγωνίστησαν οι Στίβεν Φράι, Στίβεν Ρία, Τζον Χαρτ και Χιούγκο Γουίβινγκ, ο οποίος υποδύθηκε τον μυστηριώδη πρωταγωνιστή που φορούσε τη χαρακτηριστική μάσκα.
Η ηθοποιός περιέγραψε σε συνέντευξή της στο People τη χαρακτηριστική σκηνή και εξήγησε ότι το γεγονός πως υπήρχε μόνο μία ευκαιρία για να γυριστεί σωστά η σκηνή ήταν αυτό που την τρόμαζε περισσότερο.
«Ήταν αγχωτικό το γεγονός ότι είχαμε μόνο μία ευκαιρία να το κάνουμε», είπε αρχικά η Πόρτμαν και πρόσθεσε: «Έχω συνηθίσει στο ότι στις ταινίες υπάρχει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία, οπότε ήταν πιο τρομακτικό το ότι έπρεπε να πετύχω την ερμηνεία με τη μία, παρά το γεγονός ότι φοβόμουν το ξύρισμα του κεφαλιού μου».
Natalie Portman Recalls ‘Nerve-Wracking’ Moments Before Head-Shaving Scene in ‘V for Vendetta’ as Movie Turns 20 (Exclusive) https://t.co/lUw7kECmJR— People (@people) October 30, 2026
Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζέιμς ΜακΤιγκ, μίλησε επίσης για την ατμόσφαιρα στα γυρίσματα, επισημαίνοντας πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να παρακολουθεί ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη σκηνή.
Ο 58χρονος ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τρεις κάμερες ώστε να καταγράψει κάθε γωνία της διαδικασίας, καθώς γνώριζε ότι δεν θα υπήρχε δεύτερη ευκαιρία: «Όταν ξυρίζαμε τα μαλλιά της Νάταλι, ήταν σαν να λέει "Θεέ μου, θα το κάνω πραγματικά αυτό", και ήταν νευρική», θυμήθηκε και όπως εξήγησε, για να την κάνει την ηθοποιό να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια, φρόντισε να προσλάβει για τη σκηνή τον πραγματικό κομμωτή της Πόρτμαν.
Το «V for Vendetta» ακολουθεί την Έιβι, μια γυναίκα που ζει σε μια δυστοπική κοινωνία και συναντά έναν μαχητή της ελευθερίας, ο οποίος σχεδιάζει να ανατρέψει την τυραννική κυβέρνηση. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του ΜακΤιγκ και σενάριο των Γουατσόφσκι, βασίζεται στο ομώνυμο graphic novel του Άλαν Μουρ.
Στην ταινία, εκτός από την Πόρτμαν, πρωταγωνίστησαν οι Στίβεν Φράι, Στίβεν Ρία, Τζον Χαρτ και Χιούγκο Γουίβινγκ, ο οποίος υποδύθηκε τον μυστηριώδη πρωταγωνιστή που φορούσε τη χαρακτηριστική μάσκα.
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