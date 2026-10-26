Η Νάταλι Πόρτμαν δήλωσε ότι η γέννηση του τρίτου της παιδιού έχει γεμίσει τη ζωή της με θαυμασμό και χαρά
Η Νάταλι Πόρτμαν δήλωσε ότι η γέννηση του τρίτου της παιδιού έχει γεμίσει τη ζωή της με θαυμασμό και χαρά
Η 45χρονη ηθοποιός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο - Πρόκειται για το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ
Για το τρίτο παιδί που απέκτησε με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ μίλησε για πρώτη φορά η Νάταλι Πόρτμαν, δηλώνοντας ότι έχει γεμίσει τη ζωή της με θαυμασμό και χαρά, αποκαλύπτοντας παράλληλα πώς άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της.
Η 45χρονη ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Harper’s Bazaar, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και εξήγησε αρχικά πως δεν μπορεί να πιστέψει πόσο γρήγορα μεγάλωσαν ο 15χρονος γιο της Άλεφ, και η 9χρονη κόρη της Αμαλία, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Μπέντζαμιν Μίλεπιεντ.
«Μου θυμίζει πόσο πρόσφατα ήταν κι εκείνα αυτά τα μικρά, φρέσκα πλασματάκια και πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν σε απίστευτους ανθρώπους, με τις δικές τους υπέροχες προσωπικότητες, το δικό τους χιούμορ και τις δικές τους ιδέες», ανέφερε για να συμπληρώσει πως το γεγονός ότι έφερε στον κόσμο ακόμη έναν «μικρό άνθρωπο» έχει γεμίσει τη ζωή της «με θαυμασμό και χαρά».
Η Πόρτμαν δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για το όνομα, το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης του μωρού.
Η ηθοποιός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, σημειώνοντας τότε στο Harper’s Bazaar ότι η άφιξη του παιδιού της ήταν για εκείνη «προνόμιο» και «θαύμα»: «Υπάρχει μια ηρεμία αυτή τη φορά και, γνωρίζοντας τον εαυτό μου, ξέρω με ποιον θέλω να περνάω τον χρόνο μου και τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου. Αυτό κάνει την εμπειρία τόσο όμορφη κάθε μέρα», συμπλήρωνε.
Η Πόρτμαν είχε αποκτήσει τον Άλεφ και την Αμαλία το 2011 και το 2017, αντίστοιχα. Με τον Μίλεπιεντ συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους από τότε που χώρισαν το 2023, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια γάμου.
Η 45χρονη ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Harper’s Bazaar, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και εξήγησε αρχικά πως δεν μπορεί να πιστέψει πόσο γρήγορα μεγάλωσαν ο 15χρονος γιο της Άλεφ, και η 9χρονη κόρη της Αμαλία, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Μπέντζαμιν Μίλεπιεντ.
«Μου θυμίζει πόσο πρόσφατα ήταν κι εκείνα αυτά τα μικρά, φρέσκα πλασματάκια και πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν σε απίστευτους ανθρώπους, με τις δικές τους υπέροχες προσωπικότητες, το δικό τους χιούμορ και τις δικές τους ιδέες», ανέφερε για να συμπληρώσει πως το γεγονός ότι έφερε στον κόσμο ακόμη έναν «μικρό άνθρωπο» έχει γεμίσει τη ζωή της «με θαυμασμό και χαρά».
Natalie Portman, 45, breaks silence on welcoming ‘magical’ new baby with partner Tanguy Destable https://t.co/Vr9BrkwdgI pic.twitter.com/v2Logri37y— Page Six (@PageSix) October 26, 2026
Η Πόρτμαν δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για το όνομα, το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης του μωρού.
Η ηθοποιός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, σημειώνοντας τότε στο Harper’s Bazaar ότι η άφιξη του παιδιού της ήταν για εκείνη «προνόμιο» και «θαύμα»: «Υπάρχει μια ηρεμία αυτή τη φορά και, γνωρίζοντας τον εαυτό μου, ξέρω με ποιον θέλω να περνάω τον χρόνο μου και τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου. Αυτό κάνει την εμπειρία τόσο όμορφη κάθε μέρα», συμπλήρωνε.
Η Πόρτμαν είχε αποκτήσει τον Άλεφ και την Αμαλία το 2011 και το 2017, αντίστοιχα. Με τον Μίλεπιεντ συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους από τότε που χώρισαν το 2023, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια γάμου.
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