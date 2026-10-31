Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση - Καρβέλας» για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφία
Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση - Καρβέλας» για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφία
Ο μάνατζερ πόζαρε δίπλα στην τραγουδίστρια με λευκή περούκα και κάπα
Το Χάλογουιν γιόρτασαν η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης και ο μάνατζερ μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφία από τη «στολή» που επέλεξαν να φορέσουν.
Όπως εξήγησε, η τραγουδίστρια ντύθηκε «ο εαυτός της», με ένα κόκκινο σύνολο το οποίο συνδύασε με γούνα στο ίδιο χρώμα και ψηλοτάκουνα μποτάκια, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκε «Νίκος Καρβέλας» με μία κάπα και περούκα με λευκά μαλλιά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Βίσση – Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και στον συνθέτη. Η Άννα Βίσση όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει μην προχωρήσει σε σχετικές δηλώσεις, πέρα από τη μοναδική ανακοίνωση που δημοσίευσε στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
Όπως εξήγησε, η τραγουδίστρια ντύθηκε «ο εαυτός της», με ένα κόκκινο σύνολο το οποίο συνδύασε με γούνα στο ίδιο χρώμα και ψηλοτάκουνα μποτάκια, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκε «Νίκος Καρβέλας» με μία κάπα και περούκα με λευκά μαλλιά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Βίσση – Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και στον συνθέτη. Η Άννα Βίσση όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει μην προχωρήσει σε σχετικές δηλώσεις, πέρα από τη μοναδική ανακοίνωση που δημοσίευσε στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
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