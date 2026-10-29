Έλεν Μίρεν για τα ναρκωτικά και το LSD στα 20: Μου άρεσε η κοκαΐνη, δεν έκανα ποτέ μεγάλη χρήση
Έλεν Μίρεν για τα ναρκωτικά και το LSD στα 20: Μου άρεσε η κοκαΐνη, δεν έκανα ποτέ μεγάλη χρήση
Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τις εμπειρίες της με τα ναρκωτικά, εξηγώντας τι την έκανε να αλλάξει στάση
Στην εμπειρία της με τα ναρκωτικά σε νεαρή ηλικία είχε αναφερθεί στο παρελθόν η Έλεν Μίρεν, αποκαλύπτοντας πως είχε δοκιμάσει LSD στα 20 της και ότι είχε κάνει κοκαΐνη, ποτέ όμως σε μεγάλη χρήση, όπως διευκρίνισε.
Η 81χρονη ηθοποιός, γνωστή και από τη σειρά «MobLand», είχε παραδεχτεί ότι έκανε περιστασιακή χρήση σε μικρές ποσότητες σε πάρτι, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. «Μου άρεσε η κόκα. Δεν έκανα ποτέ μεγάλη χρήση, μόνο λίγο σε πάρτι» είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ.
Η απόφασή της να σταματήσει συνδέθηκε με την υπόθεση του Κλάους Μπάρμπι, του ναζί εγκληματία πολέμου που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέφυγε στη Νότια Αμερική και συνδέθηκε με τη διακίνηση κοκαΐνης. Η Μίρεν είχε εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία την έκανε να σκεφτεί διαφορετικά την προέλευση της ουσίας που κατανάλωνε. «Όταν παίρνεις ένα ναρκωτικό, βρίσκεσαι σε ένα πάρτι, απλώς δεν σκέφτεσαι από πού προέρχεται» είχε αναφέρει και είχε προσθέσει: «Δεν θα άγγιζα ποτέ ξανά αυτό το ναρκωτικό. Πρέπει να έχεις επίγνωση της διαδρομής που έχει ακολουθήσει μέχρι να φτάσει σε εσένα».
Η ηθοποιός είχε μιλήσει και για την εμπειρία της με το LSD, το οποίο δοκίμασε μία φορά όταν ήταν περίπου 20 ετών. Στην αυτοβιογραφία της, με τίτλο «In the Frame», περιλαμβάνεται μια φωτογραφία από εκείνη την περίοδο, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη στο έδαφος ενός δάσους, εμφανώς επηρεασμένη από την ουσία. «Ήταν η μία και μοναδική φορά που πήρα LSD» θυμήθηκε.
Όπως είχε περιγράψει, η εμπειρία ήταν έντονη και σχεδόν μαγική, αλλά την έκανε να αποφασίσει ότι δεν ήθελε να την επαναλάβει. «Πέρασα υπέροχα, είχα μια μαγική εμπειρία και βγήκα από αυτήν σκεπτόμενη: “Δεν πρόκειται να το ξανακάνω ποτέ αυτό”» είχε πει και είχε συμπληρώσει: «Ήταν πολύ ισχυρό και κατάλαβα αμέσως ότι δεν πρέπει να παίζεις με αυτό. Ήταν υπερβολικά έντονο».
Η Μίρεν είχε παραδεχτεί ότι, όπως πολλοί άνθρωποι της γενιάς της, δοκίμασε επίσης μαριχουάνα και άλλες ουσίες. Ωστόσο, όπως είχε εξηγήσει, η αφοσίωσή της στην επαγγελματική της πορεία λειτουργούσε ως προτεραιότητα: «Ήμουν πάντα υπερβολικά αφοσιωμένη στη δουλειά μου. Αυτό ήταν το πραγματικό μου ναρκωτικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 81χρονη ηθοποιός, γνωστή και από τη σειρά «MobLand», είχε παραδεχτεί ότι έκανε περιστασιακή χρήση σε μικρές ποσότητες σε πάρτι, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. «Μου άρεσε η κόκα. Δεν έκανα ποτέ μεγάλη χρήση, μόνο λίγο σε πάρτι» είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ.
Η απόφασή της να σταματήσει συνδέθηκε με την υπόθεση του Κλάους Μπάρμπι, του ναζί εγκληματία πολέμου που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέφυγε στη Νότια Αμερική και συνδέθηκε με τη διακίνηση κοκαΐνης. Η Μίρεν είχε εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία την έκανε να σκεφτεί διαφορετικά την προέλευση της ουσίας που κατανάλωνε. «Όταν παίρνεις ένα ναρκωτικό, βρίσκεσαι σε ένα πάρτι, απλώς δεν σκέφτεσαι από πού προέρχεται» είχε αναφέρει και είχε προσθέσει: «Δεν θα άγγιζα ποτέ ξανά αυτό το ναρκωτικό. Πρέπει να έχεις επίγνωση της διαδρομής που έχει ακολουθήσει μέχρι να φτάσει σε εσένα».
Dame Helen Mirren, 81, reveals she has taken cocaine in the past and vows 'I would not touch that drug ever again' https://t.co/Nmw7RD0DvF— Daily Mail (@DailyMail) October 29, 2026
Όπως είχε περιγράψει, η εμπειρία ήταν έντονη και σχεδόν μαγική, αλλά την έκανε να αποφασίσει ότι δεν ήθελε να την επαναλάβει. «Πέρασα υπέροχα, είχα μια μαγική εμπειρία και βγήκα από αυτήν σκεπτόμενη: “Δεν πρόκειται να το ξανακάνω ποτέ αυτό”» είχε πει και είχε συμπληρώσει: «Ήταν πολύ ισχυρό και κατάλαβα αμέσως ότι δεν πρέπει να παίζεις με αυτό. Ήταν υπερβολικά έντονο».
Η Μίρεν είχε παραδεχτεί ότι, όπως πολλοί άνθρωποι της γενιάς της, δοκίμασε επίσης μαριχουάνα και άλλες ουσίες. Ωστόσο, όπως είχε εξηγήσει, η αφοσίωσή της στην επαγγελματική της πορεία λειτουργούσε ως προτεραιότητα: «Ήμουν πάντα υπερβολικά αφοσιωμένη στη δουλειά μου. Αυτό ήταν το πραγματικό μου ναρκωτικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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