Πέθανε στα 97 του ο Μάικλ Φόρεστ, ο «Απόλλωνας» του Star Trek

έγινε ιδιαίτερα γνωστός στους φίλους του «Star Trek» μέσα από τον ρόλο του Απόλλωνα, μιας θεότητας που εμφανίζεται στο επεισόδιο «Who Mourns for Adonais?» της αρχικής σειράς.



το 2013 στον ίδιο ρόλο για τη διαδικτυακή σειρά που δημιούργησαν θαυμαστές του franchise, «Star Trek Continues»,

Φόρεστ

Ο Μάικλ Φόρεστ κατά κόσμον Τζέραλντ Μάικλ Σαρλεμπουά στις 17 Απριλίου του 1929, στο Χάρβεϊ της Βόρειας Ντακότα. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1955, όπου γνώρισε τον σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν μέσα από ένα μάθημα υποκριτικής. Η γνωριμία τους οδήγησε σε συνεργασίες που ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

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