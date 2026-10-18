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Πέθανε στα 97 του ο Μάικλ Φόρεστ, ο «Απόλλωνας» του Star Trek
Πέθανε στα 97 του ο Μάικλ Φόρεστ, ο «Απόλλωνας» του Star Trek
Ο ηθοποιός έδωσε τη φωνή του σε πολυάριθμες παραγωγές anime και εμφανίστηκε ως guest star σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές
Σε ηλικία 97 ετών πέθανε ο Μάικλ Φόρεστ που έγινε ιδιαίτερα γνωστός στους φίλους του «Star Trek» μέσα από τον ρόλο του Απόλλωνα, μιας θεότητας που εμφανίζεται στο επεισόδιο «Who Mourns for Adonais?» της αρχικής σειράς.
Ο ηθοποιός επέστρεψε το 2013 στον ίδιο ρόλο για τη διαδικτυακή σειρά που δημιούργησαν θαυμαστές του franchise, «Star Trek Continues», συμμετείχε σε πολλές ταινίες μικρού προϋπολογισμού του Ρότζερ Κόρμαν, έδωσε τη φωνή του σε πολυάριθμες παραγωγές anime και εμφανίστηκε ως guest star σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα «The Adventures of Rin Tin Tin», «The Twilight Zone» και «The Dick Van Dyke Show».
Ο Φόρεστ έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του φίλου του, Τζέιμς Α. Μπράουν, στο Facebook. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του διέμενε σε οίκο ευγηρίας στη Νεβάδα.
Ο Μάικλ Φόρεστ κατά κόσμον Τζέραλντ Μάικλ Σαρλεμπουά στις 17 Απριλίου του 1929, στο Χάρβεϊ της Βόρειας Ντακότα. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1955, όπου γνώρισε τον σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν μέσα από ένα μάθημα υποκριτικής. Η γνωριμία τους οδήγησε σε συνεργασίες που ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950.
Στην τηλεοπτική του πορεία περιλαμβάνονται πολλές ακόμη αξιοσημείωτες συμμετοχές. Στο «The Dick Van Dyke Show» υποδύθηκε έναν πρώην σύντροφο της Λόρα Πέτρι, την οποία έπαιζε η Μέρι Τάιλερ Μουρ. Ο χαρακτήρας του κανονίστηκε να βγει ραντεβού με τη Σάλι Ρότζερς, την αιώνια ανύπαντρη ηρωίδα της Ρόουζ Μαρί, χωρίς η Λόρα να γνωρίζει ότι εκείνος είχε γίνει ιερέας. Την ίδια χρονιά, το 1964, ο Φόρεστ εμφανίστηκε και στο επεισόδιο «Black Leather Jackets» της σειράς «The Twilight Zone», ως μέλος μιας συμμορίας εξωγήινων μοτοσικλετιστών.
Οι τηλεοπτικές συμμετοχές του κατά τις δεκαετίες του 1950, του 1960 και του 1970 περιλάμβαναν επίσης τις σειρές «Zorro», «Have Gun – Will Travel», «Maverick», «Ben Casey», «The Outer Limits», «Gunsmoke», «Gomer Pyle: USMC», «I Spy», «Mission: Impossible», «Gilligan’s Island», «Get Smart», «The Rookies» και «Who’s the Boss?». Παράλληλα, είχε εμφανιστεί σε σαπουνόπερες όπως οι «As the World Turns», «Days of Our Lives» και «The Young and the Restless».
Εκτός από την υποκριτική, ο Φόρεστ είχε μακρά πορεία ως ντουμπλέρ, συμμετέχοντας σε εκατοντάδες έργα κινουμένων σχεδίων. Τη δεκαετία του 1990 και τη δεκαετία του 2000 στράφηκε σε μεγάλο βαθμό στη μεταγλώττιση για σειρές κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνίδια. Στις δουλειές του περιλαμβάνονταν παραγωγές των σειρών «Power Rangers» και «Dynasty Warriors», το «World of Warcraft», καθώς και διάφορα πρότζεκτ anime.
Ο ηθοποιός επέστρεψε το 2013 στον ίδιο ρόλο για τη διαδικτυακή σειρά που δημιούργησαν θαυμαστές του franchise, «Star Trek Continues», συμμετείχε σε πολλές ταινίες μικρού προϋπολογισμού του Ρότζερ Κόρμαν, έδωσε τη φωνή του σε πολυάριθμες παραγωγές anime και εμφανίστηκε ως guest star σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα «The Adventures of Rin Tin Tin», «The Twilight Zone» και «The Dick Van Dyke Show».
Ο Φόρεστ έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του φίλου του, Τζέιμς Α. Μπράουν, στο Facebook. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του διέμενε σε οίκο ευγηρίας στη Νεβάδα.
‘Star Trek’ icon Michael Forest dead at 97 https://t.co/GW1OeZ4qzU pic.twitter.com/8Hi9IVfzIj— New York Post (@nypost) October 17, 2026
Στην τηλεοπτική του πορεία περιλαμβάνονται πολλές ακόμη αξιοσημείωτες συμμετοχές. Στο «The Dick Van Dyke Show» υποδύθηκε έναν πρώην σύντροφο της Λόρα Πέτρι, την οποία έπαιζε η Μέρι Τάιλερ Μουρ. Ο χαρακτήρας του κανονίστηκε να βγει ραντεβού με τη Σάλι Ρότζερς, την αιώνια ανύπαντρη ηρωίδα της Ρόουζ Μαρί, χωρίς η Λόρα να γνωρίζει ότι εκείνος είχε γίνει ιερέας. Την ίδια χρονιά, το 1964, ο Φόρεστ εμφανίστηκε και στο επεισόδιο «Black Leather Jackets» της σειράς «The Twilight Zone», ως μέλος μιας συμμορίας εξωγήινων μοτοσικλετιστών.
Οι τηλεοπτικές συμμετοχές του κατά τις δεκαετίες του 1950, του 1960 και του 1970 περιλάμβαναν επίσης τις σειρές «Zorro», «Have Gun – Will Travel», «Maverick», «Ben Casey», «The Outer Limits», «Gunsmoke», «Gomer Pyle: USMC», «I Spy», «Mission: Impossible», «Gilligan’s Island», «Get Smart», «The Rookies» και «Who’s the Boss?». Παράλληλα, είχε εμφανιστεί σε σαπουνόπερες όπως οι «As the World Turns», «Days of Our Lives» και «The Young and the Restless».
Εκτός από την υποκριτική, ο Φόρεστ είχε μακρά πορεία ως ντουμπλέρ, συμμετέχοντας σε εκατοντάδες έργα κινουμένων σχεδίων. Τη δεκαετία του 1990 και τη δεκαετία του 2000 στράφηκε σε μεγάλο βαθμό στη μεταγλώττιση για σειρές κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνίδια. Στις δουλειές του περιλαμβάνονταν παραγωγές των σειρών «Power Rangers» και «Dynasty Warriors», το «World of Warcraft», καθώς και διάφορα πρότζεκτ anime.
Στη μεγάλη οθόνη, ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε ταινίες που έγιναν γνωστές στο κοινό των drive-in κινηματογράφων, όπως το «Beast from Haunted Cave» του 1959, αλλά και σε παραγωγές του Ρότζερ Κόρμαν, μεταξύ των οποίων τα «The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent» (1958), «Ski Troop Attack» (1960) και η περιπέτεια «Atlas» (1961). Πολλά χρόνια αργότερα, υποδύθηκε έναν πιλότο στην ταινία «Cast Away» του 2000, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, ενώ συνέχισε να εμφανίζεται και σε άλλες παραγωγές προς το τέλος της καριέρας του.
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