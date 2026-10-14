Ρέιτσελ Βάις και Μπρένταν Φρέιζερ ξανά μαζί μετά από 25 χρόνια: Δείτε εικόνες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας The Mummy
Ρέιτσελ Βάις και Μπρένταν Φρέιζερ ξανά μαζί μετά από 25 χρόνια: Δείτε εικόνες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας The Mummy
Οι δύο ηθοποιοί επέστρεψαν στους ρόλους που είχαν υποδυθεί στην αρχική ταινία του 1999 και πραγματοποίησαν γυρίσματα στο Λονδίνο
Ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις συναντήθηκαν ξανά έπειτα από 25 χρόνια, αφού την Τρίτη 13 Οκτωβρίου πραγματοποίησαν γυρίσματα για τη νέα The Mummy στο Λονδίνο.
Οι δύο ηθοποιοί έδειχναν ενθουσιασμένοι που συνεργάζονται ξανά, καθώς φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα, έχοντας επιστρέψει στους ρόλους του Αμερικανού τυχοδιώκτη Ρικ Ο'Κόνελ και της βιβλιοθηκονόμου και επίδοξης αιγυπτιολόγου Έβελιν Κάρναχαν.
Στην περιπετειώδη ταινία δράσης The Mummy του 1999, οι χαρακτήρες που υποδύθηκαν ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης αποστολής στην αρχαία πόλη Χαμουναπτρά. Εκείνη την εποχή, οι κριτικοί είχαν εξυμνήσει την εντυπωσιακή χημεία τους στην οθόνη, ενώ η ταινία εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα αγαπητό καλτ κινηματογραφικό έργο. Η Ρέιτσελ Βάις επέστρεψε στο σίκουελ The Mummy Returns το 2001, στο οποίο οι δύο χαρακτήρες είχαν πλέον παντρευτεί και αποκτήσει έναν γιο.
Η 56χρονη Ρέιτσελ Βάις και ο 57χρονος Μπρένταν Φρέιζερ φωτογραφήθηκαν να ανταλλάσσουν έναν θερμό χαιρετισμό, καθώς προετοιμάζονταν για την έναρξη των γυρισμάτων.
Η ηθοποιός απαθανατίστηκε, φορώντας ένα κομψό κόκκινο καρό σύνολο, αποτελούμενο από στενή φούστα, σακάκι και πουκάμισο και γύρισε μια σκηνή έξω από το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αναμένεται να εμφανιστεί σε ένα από τα πρώτα μέρη της ταινίας. Ο Μπρένταν Φρέιζερ, από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκε με πιο καθημερινό ντύσιμο στον ρόλο του Ρικ, φορώντας καφέ σουέντ μπουφάν και πράσινο φανελένιο πουκάμισο.
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Η τελευταία προσθήκη στη σειρά ταινιών The Mummy παρακάμπτει τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπρένταν Φρέιζερ και τοποθετείται χρονικά αρκετές δεκαετίες μετά το The Mummy Returns του 2001, την τελευταία ταινία της σειράς στην οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει η Βάις. Στην ταινία The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, τον ρόλο της Έβελιν είχε αναλάβει η Μαρία Μπέλο. Ωστόσο, η νέα παραγωγή επαναφέρει τους αρχικούς πρωταγωνιστές.
Ο Τζον Χάνα επιστρέφει επίσης στον ρόλο του αδελφού της Έβελιν Κάρναχαν, ενώ στην ταινία θα συμμετάσχει ξανά και ο Άρνολντ Βόσλου, ο οποίος είχε υποδυθεί τη μούμια στις αρχικές ταινίες. Στο καστ έχει ενταχθεί και ο Κέβιν Τζ. Ο'Κόνορ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον συνεργό της μούμιας, παρότι ο χαρακτήρας του είχε βρει φρικτό θάνατο στο τέλος της πρώτης ταινίας.
Αν και η ιστορία της νέας παραγωγής εκτυλίσσεται αρκετές δεκαετίες μετά την τελευταία ταινία The Mummy στην οποία συμμετείχε η Ρέιτσελ Βάις, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για την πλοκή.
Τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής δεν έχει αναλάβει ο Στίβεν Σόμερς, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τις δύο πρώτες σύγχρονες ταινίες The Mummy, αλλά το σκηνοθετικό δίδυμο Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζίλετ.
Οι δύο ηθοποιοί έδειχναν ενθουσιασμένοι που συνεργάζονται ξανά, καθώς φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα, έχοντας επιστρέψει στους ρόλους του Αμερικανού τυχοδιώκτη Ρικ Ο'Κόνελ και της βιβλιοθηκονόμου και επίδοξης αιγυπτιολόγου Έβελιν Κάρναχαν.
Στην περιπετειώδη ταινία δράσης The Mummy του 1999, οι χαρακτήρες που υποδύθηκαν ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης αποστολής στην αρχαία πόλη Χαμουναπτρά. Εκείνη την εποχή, οι κριτικοί είχαν εξυμνήσει την εντυπωσιακή χημεία τους στην οθόνη, ενώ η ταινία εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα αγαπητό καλτ κινηματογραφικό έργο. Η Ρέιτσελ Βάις επέστρεψε στο σίκουελ The Mummy Returns το 2001, στο οποίο οι δύο χαρακτήρες είχαν πλέον παντρευτεί και αποκτήσει έναν γιο.
Η 56χρονη Ρέιτσελ Βάις και ο 57χρονος Μπρένταν Φρέιζερ φωτογραφήθηκαν να ανταλλάσσουν έναν θερμό χαιρετισμό, καθώς προετοιμάζονταν για την έναρξη των γυρισμάτων.
Η ηθοποιός απαθανατίστηκε, φορώντας ένα κομψό κόκκινο καρό σύνολο, αποτελούμενο από στενή φούστα, σακάκι και πουκάμισο και γύρισε μια σκηνή έξω από το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αναμένεται να εμφανιστεί σε ένα από τα πρώτα μέρη της ταινίας. Ο Μπρένταν Φρέιζερ, από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκε με πιο καθημερινό ντύσιμο στον ρόλο του Ρικ, φορώντας καφέ σουέντ μπουφάν και πράσινο φανελένιο πουκάμισο.
Δείτε φωτογραφίες
Brendan Fraser and Rachel Weisz reunite on ‘Mummy 4’ set after 25 years https://t.co/5VRl4VE66L pic.twitter.com/T1UFxFxfA3— New York Post (@nypost) October 14, 2026
Ο Τζον Χάνα επιστρέφει επίσης στον ρόλο του αδελφού της Έβελιν Κάρναχαν, ενώ στην ταινία θα συμμετάσχει ξανά και ο Άρνολντ Βόσλου, ο οποίος είχε υποδυθεί τη μούμια στις αρχικές ταινίες. Στο καστ έχει ενταχθεί και ο Κέβιν Τζ. Ο'Κόνορ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον συνεργό της μούμιας, παρότι ο χαρακτήρας του είχε βρει φρικτό θάνατο στο τέλος της πρώτης ταινίας.
Αν και η ιστορία της νέας παραγωγής εκτυλίσσεται αρκετές δεκαετίες μετά την τελευταία ταινία The Mummy στην οποία συμμετείχε η Ρέιτσελ Βάις, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για την πλοκή.
Τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής δεν έχει αναλάβει ο Στίβεν Σόμερς, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τις δύο πρώτες σύγχρονες ταινίες The Mummy, αλλά το σκηνοθετικό δίδυμο Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζίλετ.
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