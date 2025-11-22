Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Μπρένταν Φρέιζερ για το νέο του σίκουελ του «The Mummy»: Το περίμενα 20 χρόνια
H ταινία που ήθελα να κάνω έρχεται, δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που θα επιστρέψει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο
Ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις αναμένεται να επαναλάβουν τους ρόλους τους και εκείνος εξομολογήθηκε ότι ετοιμάζεται να γυρίσει «αυτό που ήθελε να κάνει» αντί για το «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» (2008).
«Η ταινία που ήθελα να κάνω δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε στο Associated Press, επισημαίνοντας ότι το τρίτο φιλμ ήταν μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες εκείνης της χρονιάς στο Πεκίνο.
«Το NBC είχε τα δικαιώματα μετάδοσης των Ολυμπιακών εκείνη τη χρονιά», εξήγησε ο Φρέιζερ. «Οπότε τα συνδύασαν και πήγαμε στην Κίνα. Το να δουλεύω στη Σαγκάη ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Είμαι περήφανος για την τρίτη ταινία, γιατί πιστεύω ότι είναι μια καλή, αυτόνομη ταινία. Συνεχίσαμε και κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε με ένα διαφορετικό συνεργείο στο κατάστρωμα και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Στις αρχές του μήνα, το Deadline μετέδωσε ότι οι Ματ Μπετινελί-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ από τη Radio Silence θα σκηνοθετήσουν τη νέα ταινία, πάνω σε σενάριο του Ντέιβιντ Κόγκσεαλ (The Family Plan, The Deliverance), με τον βετεράνο του franchise Σον Ντάνιελ στην παραγωγή, μαζί με τους Γουίλιαμ Σέρακ, Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Πολ Νάινσταϊν της Project X Entertainment.
Ο Φρέιζερ και η Βάις πρωταγωνίστησαν μαζί στα The Mummy (1999) και The Mummy Returns (2001), με τη Μαρία Μπέλο να αντικαθιστά τη Βάις στον ρόλο της Έβελιν Ο’Κόνελ στο Tomb of the Dragon Emperor.
