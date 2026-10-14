Σάββας Σαββαΐδης, o deal maker των ακριβότερων ακινήτων



Η τέχνη της ζωής

Ο Σάββας Σαββαΐδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οίκου Greece Sotheby’s International Realty, διαχειρίζεται τα πιο μεγαλοπρεπή ακίνητα σε ολόκληρη την Ελλάδα

Η χαρακτηριστική σιλουέτα του Riva τάραξε τα νερά καθώς έμπαινε στο φιλόξενο λιμάνι της Κέρκυρας, ωστόσο αυτό ήταν ένα οικείο θέαμα για τους μόνιμους κατοίκους του κοσμοπολίτικου νησιού που είναι μαθημένοι εδώ και δεκαετίες να βλέπουν θαλαμηγούς και ιδιαίτερα σκάφη να μεταφέρουν VIPs στις επαύλεις και στα αρχοντικά του. Ενα από αυτά, το αρχοντικό Magna Grecia, αποτελεί και την αφορμή για τη συνάντησή μου στο νησί με τον Σάββα Σαββαΐδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οίκου Greece Sotheby’s International Realty που το διαχειρίζεται.Η λίστα των πελατών του Σάββα Σαββαΐδη περιλαμβάνει jet setters, ανθρώπους της τέχνης και επιχειρηματίες απ’ όλο τον κόσμο. Ο ίδιος είναι βαθιά δεμένος με την ιστορία του σύγχρονου upper luxury real estate στην Ελλάδα, κατέχοντας 18 προσωπικά ρεκόρ ακριβότερων πωλήσεων ακινήτων στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, η μέρα του μπορεί να ξεκινά στην οδό Βουκουρεστίου στα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα, να συνεχίζει στη Μύκονο για την πώληση ενός ακινήτου και να καταλήγει σε μια απόμερη γωνιά του Ιονίου μαζί με κάποιον διεθνή VIP για να συζητήσουν την προοπτική αγοράς κατοικίας σε έναν προορισμό που ο αγοραστής επισκέπτεται για πρώτη φορά.Καθώς διασχίζουμε την κύρια είσοδο του αρχοντικού Magna Grecia ο Σάββας Σαββαΐδης αναφέρεται στη μακροχρόνια σχέση του οίκου Sotheby’s με αυτό τον μικρό κύκλο ανθρώπων διεθνώς που κατηγοριοποιούνται ως Ultra High Net Worth Individuals. «Ουσιαστικά πρόκειται για φυσικά πρόσωπα με προσωπική περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Είναι άνθρωποι που έχουν μια δική τους, ιδιαίτερη αντίληψη για την “τέχνη της ζωής” και που αποφάσεις όπως η απόκτηση ενός συλλεκτικού αντικειμένου, ενός έργου τέχνης ή ακόμη και ενός ακινήτου, τις λαμβάνουν με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που χαρακτηρίζουν τους υπόλοιπους. Η σύνδεση του οίκου Sotheby’s με αυτή την ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων δεν είναι κάτι επίκτητο, που προέκυψε μέσα σε 5 ή 10 χρόνια.Από το 1744 που ιδρύθηκε ο οίκος μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε έναν διαρκή καθημερινό διάλογο που αγγίζει όλες τις πτυχές της ευζωίας: από τα έργα τέχνης και τα κρασιά, μέχρι τα αυτοκίνητα και τα ιδιαίτερα ακίνητα.Στον χώρο των ακινήτων εδώ και μισό αιώνα ο οίκος Sotheby’s International Realty συνεχίζει τη μακρόχρονη παράδοσή του να παρέχει στους πελάτες του τις απολύτως καλύτερες επιλογές μέσα από ένα δίκτυο που καλύπτει κάθε γωνιά του πλανήτη».Οσο μιλάμε για τον χώρο του real estate και τις αποδόσεις που χαρίζουν στους πωλητές κατοικίες-τρόπαια όπως αυτά που αναλαμβάνει ο οίκος Sotheby’s, το μάτι μου πέφτει σε ένα από τα έργα τέχνης του αρχοντικού και δίνει έναυσμα για τον επόμενο κύκλο της συζήτησής μας: την τέχνη.Ο τόνος της φωνής του συνομιλητή μου αλλάζει. Αποκτά ένα διαφορετικό πάθος και από τις μετρημένες, προσεκτικά ζυγισμένες τεχνοκρατικές φράσεις, ο λόγος του παίρνει άλλο ρυθμό. «Η τέχνη σε όλες τις μορφές της υπήρξε πάντοτε αναπόσπαστο στοιχείο του DNA των Sotheby’s. Αποτελεί την αφετηρία αλλά και το κυρίαρχο στοιχείο της παρουσίας μας. Είναι αυτό που μας διαχωρίζει αλλά και ταυτόχρονα μας ξεχωρίζει σε ένα επιχειρηματικό πεδίο όπου όλοι νομίζουν -λανθασμένα- ότι τα νούμερα κυριαρχούν».Στη σκέψη μου έρχονται τα γραφεία του οίκου Greece Sotheby’s International Realty στην οδό Βουκουρεστίου στην Αθήνα, όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει μια συλλογή έργων που περιλαμβάνει από αριστουργήματα των Τέτση, Στάμου και Ακριθάκη μέχρι έργα του Γαΐτη, του Αδαμάκου και της Ειρήνης Κανά. «Χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος συστηματικής δουλειάς προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή τη συλλογή. Κάναμε ουσιαστική έρευνα και δουλέψαμε μεθοδικά προκειμένου να βάλουμε στη θέση τους τα κομμάτια ενός παζλ που συνθέτει μια αντιπροσωπευτική ματιά στον τρόπο που οι Ελληνες καλλιτέχνες αποτύπωσαν το φως και το χρώμα του τόπου μας».Οσο για το portfolio ακινήτων που διαχειρίζεται ο οίκος στην Ελλάδα: «Το να φτιάξει κανείς ένα portfolio σαν το δικό μας απαιτεί σκληρή δουλειά και χρειάζεται πείσμα, υπομονή και μια γερή δόση ρεαλισμού. Η ομάδα μας ταξιδεύει 365 ημέρες τον χρόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επισκέπτεται, βλέπει και αξιολογεί ιδιοκτησίες και φροντίζει να διαμορφώσει μια συλλογή ακινήτων που θα ενδιαφέρει την ιδιαίτερη ομάδα αγοραστών στην οποία απευθυνόμαστε. Μόλις το 5% των αιτήσεων ανάθεσης θα καταλήξει στον κατάλογο ακίνητων μας αφού οι πελάτες μας είναι ιδιαίτερα εκλεκτικοί. Και αυτό είναι προς το απόλυτο συμφέρον των πωλητών που μας εμπιστεύονται τα σπίτια τους. Μέσα από αυτή την απαιτητική διαδικασία διασφαλίζουμε τις υπεραξίες που αναμένουν και τις πιο αντιπροσωπευτικές τιμές πώλησης για τα ακίνητά τους».Ο Σάββας Σαββαΐδης λατρεύει την καλαισθησία όσο και την όπερα. Οι επιλογές του άλλωστε οριοθετούν την ποιοτική ματιά του απέναντι στη ζωή. Καθώς κλείνουμε την κουβέντα μας του κάνω την ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου από τη στιγμή που ξεκινήσαμε: ποιο είναι το μεγαλύτερο bonus που του έχει προσφέρει αυτή η δουλειά μέσα σε όλες αυτές τις δεκαετίες συνεργασίας με τους reach & famous του πλανήτη; Η απάντησή του είναι άμεση, αλλά και εντυπωσιακά διαφορετική από αυτή που περίμενα: «Αναπόφευκτα, η σύνδεσή μου με ανθρώπους ιδιαίτερους, ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τη ζωή μέσα από ένα πρίσμα αρκετά διαφορετικό, αποτελεί μια εμπειρία που σου αλλάζει τη ζωή.Πρόκειται για ανθρώπους που η τέχνη αλλά και η αγάπη για κάθε τι ντελικάτο αποτελούν την ουσία και όχι το περιτύλιγμα. Προσωπικότητες που μου έδωσαν να καταλάβω ότι η εκτίμηση στην τέχνη σε κάθε της μορφή είναι το κλειδί για την ευτυχία.Οι συγκινήσεις που μου έχει δώσει αυτός ο κλάδος είναι πολλές, ωστόσο αν με ρωτήσει κανείς τι ξεχωρίζω πάνω απ’ όλα, το μυαλό μου πηγαίνει σε αυτή τη μαγική βραδιά που οργανώσαμε ως Greece Sotheby’s International Realty στην Κέρκυρα, όπου καλέσαμε φίλους και συνεργάτες να απολαύσουν τη διεθνούς φήμης σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου σε μια μοναδική βραδιά στο αρχοντικό Λάσκαρι. Ηταν ένα γεγονός όχι μόνο αντιπροσωπευτικό τού ποιοι είμαστε, αλλά ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο συνδυάζουμε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό που εμείς οριοθετούμε ως Art de Vivre» ◆