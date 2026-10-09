Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Ντέμι Μουρ: Παραλίγο να χάσει από τη Μαντόνα τον ρόλο της στη ταινία «Το μπαράκι του Σαν Έλμο» λόγω του εθισμού της
Ντέμι Μουρ: Παραλίγο να χάσει από τη Μαντόνα τον ρόλο της στη ταινία «Το μπαράκι του Σαν Έλμο» λόγω του εθισμού της
Η ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού την περίοδο των γυρισμάτων του φιλμ το 1985 – Οι δημιουργοί της είχαν δώσει 10 ημέρες προθεσμία για να παραμείνει στο καστ
Τον ρόλο της στην ταινία «Το μπαράκι του Σαν Έλμο» το 1985 παραλίγο να χάσει η Ντέμι Μουρ, καθώς προβλήματα εθισμού που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο απείλησαν τη συμμετοχή της στην παραγωγή, με τη Μαντόνα να είναι το επικρατέστερο όνομα για την αντικατάστασή της.
Όπως αποκάλυψε ο συνσεναριογράφος της ταινίας, Καρλ Κουρλάντερ, η ηθοποιός πήρε προσυεσμία δέκα ημερών, ενώ ο σκηνοθέτης Τζόελ Σουμάχερ εξέταζε ήδη την πιθανότητα να δώσει τον ρόλο στην τραγουδίστρια.
Ο Κουρλάντερ μίλησε για την ιστορία της ταινίας στο podcast «Reality Life with Kate Casey», στο επεισόδιο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η τότε νεαρή ηθοποιός λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.
«Η Ντέμι ζούσε πραγματικά τη ζωή της Τζουλς όταν τη γνωρίσαμε», είπε, κάνοντας αναφορά στον χαρακτήρα που υποδύθηκε στην ταινία. Όπως εξήγησε, η Μουρ ήταν ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων άνθρωπος, αλλά είχε περάσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή της.
Ο ίδιος θυμήθηκε ένα περιστατικό που συνέβη περίπου 10 ημέρες, ή ίσως δύο εβδομάδες, πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Η ενδυματολόγος, Σούζαν Μπέκερ τηλεφώνησε στον σκηνοθέτη για να τον ενημερώσει ότι η Ντέμι Μουρ είχε εμφανιστεί μεθυσμένη και υπό την επήρεια ουσιών σε πρόβα ρούχων.
Ο Σουμάχερ και η Μπέκερ αποφάσισαν να συναντηθούν με τη Μουρ και να συζητήσουν ανοιχτά μαζί της το πρόβλημα, προσεγγίζοντας την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος είχε και ο ίδιος αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα με εθισμό, ήταν πιο σκληρός μαζί της.
«Ο Τζόελ μου είπε ότι της είπε: “Πήγαινε να καταστραφείς σε κάποια άλλη ταινία”» αποκάλυψε ο Κουρλάντερ. Τότε, η παραγωγός Λόρεν Σούλερ Ντόνερ παρενέβη και μαζί με τον σκηνοθέτη, συμφώνησαν να δώσουν στην ηθοποιό μια τελευταία ευκαιρία. «Της είπαν: “Αν καταφέρεις να απεξαρτηθείς μέσα σε 10 ημέρες, μπορείς να είσαι σε αυτή την ταινία”» πρόσθεσε.
Δείτε το τρέιλερ για το «Το μπαράκι του Σαν Έλμο»
Ο Κουρλάντερ σημείωσε ότι ο Σουμάχερ δεν ήταν βέβαιος πως η κατάσταση θα εξελισσόταν θετικά και άρχισε να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τον ρόλο. Ανάμεσα στα ονόματα που συζητήθηκαν ήταν και εκείνο της Μαντόνα. «Ο Τζόελ είχε γνωρίσει τη Μαντόνα. Όταν επέστρεψε, είπε: “Αυτό το κορίτσι θα γίνει η μεγαλύτερη σταρ στον κόσμο. Το αισθάνομαι”» θυμήθηκε ο συνσεναριογράφος, προσθέτοντας ότι ο σκηνοθέτης ήταν έτοιμος να της προτείνει τον ρόλο. Η Μουρ, ωστόσο, κατάφερε να ανταποκριθεί στην πρόκληση, ξεπερνώντας το πρόβλημα και εμφανιζόμενη νηφάλια στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου με τους ηθοποιούς.
Η ίδια είχε μιλήσει για εκείνη την περίοδο στο ντοκιμαντέρ του Άντριου ΜακΚάρθι «BRATS», το 2024. «Φοβόμουν πολύ την αποτυχία και την ήττα, ενώ ήθελα απεγνωσμένα να γίνω αποδεκτή και να νιώσω ότι ανήκω κάπου. Η ανάγκη μου να ευχαριστώ τους άλλους ήταν τότε ιδιαίτερα έντονη» είχε παραδεχτεί.
Όπως αποκάλυψε ο συνσεναριογράφος της ταινίας, Καρλ Κουρλάντερ, η ηθοποιός πήρε προσυεσμία δέκα ημερών, ενώ ο σκηνοθέτης Τζόελ Σουμάχερ εξέταζε ήδη την πιθανότητα να δώσει τον ρόλο στην τραγουδίστρια.
Ο Κουρλάντερ μίλησε για την ιστορία της ταινίας στο podcast «Reality Life with Kate Casey», στο επεισόδιο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η τότε νεαρή ηθοποιός λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.
Demi Moore almost lost role in ‘St. Elmo’s Fire’ to this megastar, after showing up ‘drunk and high’ to a fitting https://t.co/Kz98UKdhAm pic.twitter.com/QEUzogK79W— Page Six (@PageSix) October 8, 2026
Ο ίδιος θυμήθηκε ένα περιστατικό που συνέβη περίπου 10 ημέρες, ή ίσως δύο εβδομάδες, πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Η ενδυματολόγος, Σούζαν Μπέκερ τηλεφώνησε στον σκηνοθέτη για να τον ενημερώσει ότι η Ντέμι Μουρ είχε εμφανιστεί μεθυσμένη και υπό την επήρεια ουσιών σε πρόβα ρούχων.
Ο Σουμάχερ και η Μπέκερ αποφάσισαν να συναντηθούν με τη Μουρ και να συζητήσουν ανοιχτά μαζί της το πρόβλημα, προσεγγίζοντας την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος είχε και ο ίδιος αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα με εθισμό, ήταν πιο σκληρός μαζί της.
«Ο Τζόελ μου είπε ότι της είπε: “Πήγαινε να καταστραφείς σε κάποια άλλη ταινία”» αποκάλυψε ο Κουρλάντερ. Τότε, η παραγωγός Λόρεν Σούλερ Ντόνερ παρενέβη και μαζί με τον σκηνοθέτη, συμφώνησαν να δώσουν στην ηθοποιό μια τελευταία ευκαιρία. «Της είπαν: “Αν καταφέρεις να απεξαρτηθείς μέσα σε 10 ημέρες, μπορείς να είσαι σε αυτή την ταινία”» πρόσθεσε.
Δείτε το τρέιλερ για το «Το μπαράκι του Σαν Έλμο»
Ο Κουρλάντερ σημείωσε ότι ο Σουμάχερ δεν ήταν βέβαιος πως η κατάσταση θα εξελισσόταν θετικά και άρχισε να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τον ρόλο. Ανάμεσα στα ονόματα που συζητήθηκαν ήταν και εκείνο της Μαντόνα. «Ο Τζόελ είχε γνωρίσει τη Μαντόνα. Όταν επέστρεψε, είπε: “Αυτό το κορίτσι θα γίνει η μεγαλύτερη σταρ στον κόσμο. Το αισθάνομαι”» θυμήθηκε ο συνσεναριογράφος, προσθέτοντας ότι ο σκηνοθέτης ήταν έτοιμος να της προτείνει τον ρόλο. Η Μουρ, ωστόσο, κατάφερε να ανταποκριθεί στην πρόκληση, ξεπερνώντας το πρόβλημα και εμφανιζόμενη νηφάλια στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου με τους ηθοποιούς.
Η ίδια είχε μιλήσει για εκείνη την περίοδο στο ντοκιμαντέρ του Άντριου ΜακΚάρθι «BRATS», το 2024. «Φοβόμουν πολύ την αποτυχία και την ήττα, ενώ ήθελα απεγνωσμένα να γίνω αποδεκτή και να νιώσω ότι ανήκω κάπου. Η ανάγκη μου να ευχαριστώ τους άλλους ήταν τότε ιδιαίτερα έντονη» είχε παραδεχτεί.
Η Ντέμι Μουρ είχε αναγνωρίσει επίσης, τον ρόλο που έπαιξε ο Σουμάχερ, ο οποίος, όπως είπε «διακινδύνευσε τη δική του θέση για χάρη μου» σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της. «Θα μπορούσαν εύκολα να είχαν βρει κάποια άλλη» είχε δηλώσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα