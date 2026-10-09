Αγγελική Ηλιάδη για Φίλιππο Καμπούρη: Εργαστήκαμε σε μαγαζιά όπου υπήρχε το όνομά του, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς διαχειρίζεται τη ζωή του
Αγγελική Ηλιάδη για Φίλιππο Καμπούρη: Εργαστήκαμε σε μαγαζιά όπου υπήρχε το όνομά του, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς διαχειρίζεται τη ζωή του
Μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ συμπαθητικός και εξεπλάγην με αυτό που άκουσα, είπε η τραγουδίστρια
Στη συνεργασία της με τον Φίλιππο Καμπούρη αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, εξηγώντας πως μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, εργάστηκε σε μαγαζιά που έφεραν το όνομά του, αλλά δεν γνωρίζει, όπως είπε, πώς διαχειρίζεται τη ζωή του.
Η δήλωση της τραγουδίστριας στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία» το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ήρθε μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά στην υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή. Βαριά ονόματα του χώρου της μουσικής, ασφάλιζε εικονικά στις εταιρείες - φαντάσματα που κατηγορείται ότι έστηνε ο Φίλιππος Καμπούρης προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο άνω των 5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ, ήταν και η Αγγελική Ηλιάδη.
Η τραγουδίστρια από τη μεριά της, εξήγησε πως όσο εργαζόταν σε μαγαζιά του Φίλιππου Καμπούρη δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να την προβληματίσει: «Εργαστήκαμε κάποια στιγμή σε μαγαζιά που υπήρχε το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη. Εγώ τι να καταλάβω; Εγώ ως τραγουδίστρια πήγαινα έκανα τη δουλειά μου, τραγουδούσα, ανέβαινα στη σκηνή, έκανα τα δύο προγράμματά μου και έφευγα. Το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος πίσω από τα φώτα, πώς διαχειρίζεται ολόκληρη τη ζωή του δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Δεν μου "κλώτσησε" απολύτως τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωπο βλέπεις, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Εγώ έχω επιλέξει να έχω έναν πολύ μικρό κύκλο που περιλαμβάνει 2-3 φίλους το πολύ και δεν έχω καμία σχέση με το σύστημα στη δουλειά μου και συναδέλφους, από επιλογή, πηγαίνω κάνω τη δουλειά μου και γυρίζω σπίτι μου στα παιδιά μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Επί τούτου έχω επιλέξει να το κάνω αυτό. Πίστα, σπίτι, μαγείρεμα, καθάρισμα, παιδιά, υποχρεώσεις και ξανά δουλειά, αυτή είναι η ζωή και κατ' επιλογήν τα έχω επιλέξει αυτά».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, σχολίασε για την εικόνα που είχε για τον Φίλιππο Καμπούρη: «Μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ συμπαθητικός και εξεπλάγην με αυτό που άκουσα. Δεν μου έκλεινε τις δουλειές μου, συνεργαστήκαμε κάποια στιγμή, τις δουλειές μου τις κλείνω μόνη μου».
Οι εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζαζόπουλος, Κέλλυ Κελεκίδου και Θάνος Πετρέλης, καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το κύκλωμα με κατηγορούμενο αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, για το αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες τους και αν είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζόμενους.
Σημειώνεται ότι, η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.
Η δήλωση της τραγουδίστριας στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία» το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ήρθε μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά στην υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή. Βαριά ονόματα του χώρου της μουσικής, ασφάλιζε εικονικά στις εταιρείες - φαντάσματα που κατηγορείται ότι έστηνε ο Φίλιππος Καμπούρης προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο άνω των 5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ, ήταν και η Αγγελική Ηλιάδη.
Η τραγουδίστρια από τη μεριά της, εξήγησε πως όσο εργαζόταν σε μαγαζιά του Φίλιππου Καμπούρη δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να την προβληματίσει: «Εργαστήκαμε κάποια στιγμή σε μαγαζιά που υπήρχε το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη. Εγώ τι να καταλάβω; Εγώ ως τραγουδίστρια πήγαινα έκανα τη δουλειά μου, τραγουδούσα, ανέβαινα στη σκηνή, έκανα τα δύο προγράμματά μου και έφευγα. Το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος πίσω από τα φώτα, πώς διαχειρίζεται ολόκληρη τη ζωή του δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Δεν μου "κλώτσησε" απολύτως τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωπο βλέπεις, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Εγώ έχω επιλέξει να έχω έναν πολύ μικρό κύκλο που περιλαμβάνει 2-3 φίλους το πολύ και δεν έχω καμία σχέση με το σύστημα στη δουλειά μου και συναδέλφους, από επιλογή, πηγαίνω κάνω τη δουλειά μου και γυρίζω σπίτι μου στα παιδιά μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Επί τούτου έχω επιλέξει να το κάνω αυτό. Πίστα, σπίτι, μαγείρεμα, καθάρισμα, παιδιά, υποχρεώσεις και ξανά δουλειά, αυτή είναι η ζωή και κατ' επιλογήν τα έχω επιλέξει αυτά».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, σχολίασε για την εικόνα που είχε για τον Φίλιππο Καμπούρη: «Μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ συμπαθητικός και εξεπλάγην με αυτό που άκουσα. Δεν μου έκλεινε τις δουλειές μου, συνεργαστήκαμε κάποια στιγμή, τις δουλειές μου τις κλείνω μόνη μου».
Οι εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζαζόπουλος, Κέλλυ Κελεκίδου και Θάνος Πετρέλης, καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το κύκλωμα με κατηγορούμενο αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, για το αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες τους και αν είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζόμενους.
Σημειώνεται ότι, η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα