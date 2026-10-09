Αγγελική Ηλιάδη για Φίλιππο Καμπούρη: Εργαστήκαμε σε μαγαζιά όπου υπήρχε το όνομά του, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς διαχειρίζεται τη ζωή του

Κλείνοντας, σχολίασε για την εικόνα που είχε για τον Φίλιππο Καμπούρη: «





Οι εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζαζόπουλος, Κέλλυ Κελεκίδου και Θάνος Πετρέλης,



Σημειώνεται ότι, η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.



».Οι εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζαζόπουλος, Κέλλυ Κελεκίδου και Θάνος Πετρέλης, καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το κύκλωμα με κατηγορούμενο αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, για το αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες τους και αν είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζόμενους.Σημειώνεται ότι, η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.

Μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ συμπαθητικός και εξεπλάγην με αυτό που άκουσα. Δεν μου έκλεινε τις δουλειές μου, συνεργαστήκαμε κάποια στιγμή, τις δουλειές μου τις κλείνω μόνη μου