ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Αγγελική Ηλιάδη για Φίλιππο Καμπούρη: Εργαστήκαμε σε μαγαζιά όπου υπήρχε το όνομά του, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς διαχειρίζεται τη ζωή του
GALA
Αγγελική Ηλιάδη Φίλιππος Καμπούρης Απάτες ΕΦΚΑ

Αγγελική Ηλιάδη για Φίλιππο Καμπούρη: Εργαστήκαμε σε μαγαζιά όπου υπήρχε το όνομά του, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς διαχειρίζεται τη ζωή του

Μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ συμπαθητικός και εξεπλάγην με αυτό που άκουσα, είπε η τραγουδίστρια

Αγγελική Ηλιάδη για Φίλιππο Καμπούρη: Εργαστήκαμε σε μαγαζιά όπου υπήρχε το όνομά του, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς διαχειρίζεται τη ζωή του
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στη συνεργασία της με τον Φίλιππο Καμπούρη αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, εξηγώντας πως μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, εργάστηκε σε μαγαζιά που έφεραν το όνομά του, αλλά δεν γνωρίζει, όπως είπε, πώς διαχειρίζεται τη ζωή του.

Η δήλωση της τραγουδίστριας στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία» το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ήρθε μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά στην υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή. Βαριά ονόματα του χώρου της μουσικής, ασφάλιζε εικονικά στις εταιρείες - φαντάσματα που κατηγορείται ότι έστηνε ο Φίλιππος Καμπούρης προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο άνω των 5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ, ήταν και η Αγγελική Ηλιάδη.

Η τραγουδίστρια από τη μεριά της, εξήγησε πως όσο εργαζόταν σε μαγαζιά του Φίλιππου Καμπούρη δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να την προβληματίσει: «Εργαστήκαμε κάποια στιγμή σε μαγαζιά που υπήρχε το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη. Εγώ τι να καταλάβω; Εγώ ως τραγουδίστρια πήγαινα έκανα τη δουλειά μου, τραγουδούσα, ανέβαινα στη σκηνή, έκανα τα δύο προγράμματά μου και έφευγα. Το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος πίσω από τα φώτα, πώς διαχειρίζεται ολόκληρη τη ζωή του δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Δεν μου "κλώτσησε" απολύτως τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωπο βλέπεις, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Εγώ έχω επιλέξει να έχω έναν πολύ μικρό κύκλο που περιλαμβάνει 2-3 φίλους το πολύ και δεν έχω καμία σχέση με το σύστημα στη δουλειά μου και συναδέλφους, από επιλογή, πηγαίνω κάνω τη δουλειά μου και γυρίζω σπίτι μου στα παιδιά μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Επί τούτου έχω επιλέξει να το κάνω αυτό. Πίστα, σπίτι, μαγείρεμα, καθάρισμα, παιδιά, υποχρεώσεις και ξανά δουλειά, αυτή είναι η ζωή και κατ' επιλογήν τα έχω επιλέξει αυτά».

Δείτε το βίντεο



Κλείνοντας, σχολίασε για την εικόνα που είχε για τον Φίλιππο Καμπούρη: «Μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ συμπαθητικός και εξεπλάγην με αυτό που άκουσα. Δεν μου έκλεινε τις δουλειές μου, συνεργαστήκαμε κάποια στιγμή, τις δουλειές μου τις κλείνω μόνη μου».

Οι εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζαζόπουλος, Κέλλυ Κελεκίδου και Θάνος Πετρέλης, καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το κύκλωμα με κατηγορούμενο αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, για το αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες τους και αν είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζόμενους.

Σημειώνεται ότι, η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.

13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.

NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI

Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης