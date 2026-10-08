Η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος ταξίδεψαν στη Νότια Γαλλία: Οι αγκαλιές και τα χαμόγελα σε εντυπωσιακά τοπία
Η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος ταξίδεψαν στη Νότια Γαλλία: Οι αγκαλιές και τα χαμόγελα σε εντυπωσιακά τοπία
«Οι μέρες μας στην Προβηγκία», έγραψε η παρουσιάστρια
Στη Νότια Γαλλία ταξίδεψαν η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος και η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες τους στα social media, με τις αγκαλιές και τα χαμόγελά τους μπροστά από εντυπωσιακά τοπία.
Η Ελένη Μενεγάκη με ένα post στο Instagram την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου αποκάλυψε πως βρέθηκαν στην Προβηγκία όπου απόλαυσαν γεύματα σε ιδιαίτερα εστιατόρια και επισκέφτηκαν κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.
«Οι μέρες μας στην Προβηγκία», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγες ημέρες πριν, οι τηλεοπτικές κάμερες συνάντησαν την Ελένη Μενεγάκη και τον σύζυγό της στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσουν για το ταξίδι τους, με την ίδια να δηλώνει: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο».
Όταν ρωτήθηκε εάν της είχαν λείψει τα ταξίδια λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων στο παρελθόν, απάντησε χαρακτηριστικά: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο», ενώ ο Ματέο Παντζόπουλος προχωρούσε δίπλα της αθόρυβα, χωρίς να θέλει να κάνει δηλώσεις.
Η Ελένη Μενεγάκη με ένα post στο Instagram την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου αποκάλυψε πως βρέθηκαν στην Προβηγκία όπου απόλαυσαν γεύματα σε ιδιαίτερα εστιατόρια και επισκέφτηκαν κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.
«Οι μέρες μας στην Προβηγκία», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ημέρες πριν, οι τηλεοπτικές κάμερες συνάντησαν την Ελένη Μενεγάκη και τον σύζυγό της στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσουν για το ταξίδι τους, με την ίδια να δηλώνει: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο».
Όταν ρωτήθηκε εάν της είχαν λείψει τα ταξίδια λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων στο παρελθόν, απάντησε χαρακτηριστικά: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο», ενώ ο Ματέο Παντζόπουλος προχωρούσε δίπλα της αθόρυβα, χωρίς να θέλει να κάνει δηλώσεις.
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