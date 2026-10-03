Eurogroup: Μάχη για ευρωπαϊκή λύση και μέτρα στήριξης για την ενέργεια πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
Eurogroup: Μάχη για ευρωπαϊκή λύση και μέτρα στήριξης για την ενέργεια πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
Η Αθήνα διεκδικεί «κουμπαρά» 950 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης στην Ενέργεια - Στο τραπέζι το ελληνικό αίτημα, αλλά η Γαλλία «τρομάζει» την Ευρώπη και φρενάρει τις αποφάσεις
Στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο την ερχόμενη Πέμπτη μεταφέρεται πλέον η μάχη για να ανάψει ευρωπαϊκό «πράσινο φως» στη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, προκειμένου να καταστεί εφικτό στα κράτη-μέλη να παράσχουν περισσότερες ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απέναντι στις πιέσεις του αυξημένου κόστους ενέργειας.
Οι περιστάσεις δεν ευνοούν, πάντως, για κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις: παρότι όλη η Ευρώπη βιώνει τεράστια ενεργειακή πίεση, βιώνει και την απειλή μιας κρίσης χρέους.
Οι αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας έχουν ξεφύγει, αγγίζοντας το θηριώδες 4,9%. Όταν οι αγορές «απειλούν» την δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης και οι φήμες για ανάγκη στήριξης των γαλλικών ομολόγων από την ΕΚΤ οργιάζουν, Κομισιόν και όλες οι χώρες τρομάζουν και κόβουν τη φόρα για σχέδια ελάφρυνσης που την έχουν ανάγκη νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενόψει του βαρύ -οικονομικά τουλάχιστον- χειμώνα.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στη συνεδρίαση του ECOFIN, θέτοντας τις βάσεις για τις τελικές αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, στις 15 και 16 Οκτωβρίου.
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Οι περιστάσεις δεν ευνοούν, πάντως, για κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις: παρότι όλη η Ευρώπη βιώνει τεράστια ενεργειακή πίεση, βιώνει και την απειλή μιας κρίσης χρέους.
Οι αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας έχουν ξεφύγει, αγγίζοντας το θηριώδες 4,9%. Όταν οι αγορές «απειλούν» την δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης και οι φήμες για ανάγκη στήριξης των γαλλικών ομολόγων από την ΕΚΤ οργιάζουν, Κομισιόν και όλες οι χώρες τρομάζουν και κόβουν τη φόρα για σχέδια ελάφρυνσης που την έχουν ανάγκη νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενόψει του βαρύ -οικονομικά τουλάχιστον- χειμώνα.
Η ελληνική διεκδίκησηΣτο πλαίσιο αυτό, στο Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, θα ανοίξει και επίσημα ο κύκλος της διαπραγμάτευσης για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και νέα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με αφετηρία την επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στη συνεδρίαση του ECOFIN, θέτοντας τις βάσεις για τις τελικές αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, στις 15 και 16 Οκτωβρίου.
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