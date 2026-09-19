Ο διανομέας που έγινε viral με τον Μητροπάνο επέστρεψε στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος και έπαιξε Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Πιάνο Μετρό Σύνταγμα Γιώργος Μαζωνάκης

Ο διανομέας που έγινε viral με τον Μητροπάνο επέστρεψε στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος και έπαιξε Μαζωνάκη

Ο Λευτέρης θέλησε να τιμήσει τον τραγουδιστή με το τραγούδι «Δύσκολα Φεγγάρια»

Ο διανομέας που έγινε viral με τον Μητροπάνο επέστρεψε στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος και έπαιξε Μαζωνάκη
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Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στην καρδιά της Αθήνας όταν ο Λευτέρης κάθισε στο πιάνο του Συντάγματος και άρχισε να παίζει στην κάμερα του protothema.gr ένα τραγούδι του αγαπημένου του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Χωρίς σκηνή, χωρίς φώτα και χωρίς να περιμένει τίποτα περισσότερο από τη χαρά της μουσικής, ο Λευτέρης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή με το τραγούδι «Δύσκολα Φεγγάρια».



Ο Λευτέρης είναι ο γνωστός διανομέας που είχε γίνει viral στις αρχές Ιουνίου όταν άφησε για λίγο τις παραγγελίες του στην άκρη και είχε καθίσει στο πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και έπαιζε τραγούδια του Μητροπάνου εντυπωσιάζοντας τους ανθρώπους γύρω του.

@kallitexnaki87 Μακαρι τέτοιες πρωτοβουλίες να παίρνονται συχνότερα. #πιάνο #μητροπανος #συνταγμα #ντελιβερι #μπεςφοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος - Αφανής Καλλιτέχνης
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