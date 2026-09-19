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Ολυμπιακός: Στην αποστολή για Λιβαδειά ο Μάριους, εκτός έμειναν Μπέιλι και Γκαρθία
Ολυμπιακός: Στην αποστολή για Λιβαδειά ο Μάριους, εκτός έμειναν Μπέιλι και Γκαρθία
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ συμπεριέλαβε στην αποστολή για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, τον Μάριους Μουαντιλμαντζί, ενώ άφησε εκτός τους Μπέιλι και Γκαρθία
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να ανακοινώνει την αποστολή για την κυριακάτικη αναμέτρηση. Ο Βάσκος προπονητής έχει σημαντικές επιστροφές όπως ο Σιπιόνι και ο Ρόκα που προπονήθηκαν κανονικά και είναι στην αποστολή.
Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του Ιμανόλ δεν έπαιξε καθόλου. Εκτός έμεινε και ο Μπέιλι, που έτσι κι αλλιώς είχε κάνει υπέρβαση που είχε παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια.
Κανονικά στην αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό συμπεριλήφθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτηση, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.
Αναλυτικά στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόϊλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους.
Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του Ιμανόλ δεν έπαιξε καθόλου. Εκτός έμεινε και ο Μπέιλι, που έτσι κι αλλιώς είχε κάνει υπέρβαση που είχε παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια.
Κανονικά στην αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό συμπεριλήφθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτηση, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.
Αναλυτικά στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόϊλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους.
#LEVOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/qvePGug4W9— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 19, 2026
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