Ολυμπιακός: Στην αποστολή για Λιβαδειά ο Μάριους, εκτός έμειναν Μπέιλι και Γκαρθία
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Ιμανόλ Αλγουαθίλ Μάριους Μουαντιλμαντζί Ντάνι Γκαρθία Λίον Μπέιλι Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Στην αποστολή για Λιβαδειά ο Μάριους, εκτός έμειναν Μπέιλι και Γκαρθία

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ συμπεριέλαβε στην αποστολή για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, τον Μάριους Μουαντιλμαντζί, ενώ άφησε εκτός τους Μπέιλι και Γκαρθία

Ολυμπιακός: Στην αποστολή για Λιβαδειά ο Μάριους, εκτός έμειναν Μπέιλι και Γκαρθία
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Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να ανακοινώνει την αποστολή για την κυριακάτικη αναμέτρηση. Ο Βάσκος προπονητής έχει σημαντικές επιστροφές όπως ο Σιπιόνι και ο Ρόκα που προπονήθηκαν κανονικά και είναι στην αποστολή.

Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του Ιμανόλ δεν έπαιξε καθόλου. Εκτός έμεινε και ο Μπέιλι, που έτσι κι αλλιώς είχε κάνει υπέρβαση που είχε παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια.

Κανονικά στην αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό συμπεριλήφθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτηση, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Αναλυτικά στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόϊλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους.

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