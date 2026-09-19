Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο Μαρούσι, διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της Θησέως
ΕΛΛΑΔΑ
Αγωγός ΕΥΔΑΠ Μαρούσι Διακοπή κυκλοφορίας

Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο Μαρούσι, διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της Θησέως

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης

Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο Μαρούσι, διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της Θησέως
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Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της οδού Θησέως στο Μαρούσι  λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Δείτε live την κίνηση των οχημάτων ΕΔΩ.

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