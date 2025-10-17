Πώς η Victoria's Secret επέστρεψε πιο... σέξι από ποτέ - Τα έξυπνα κόλπα που μεταμόρφωσαν την πασαρέλα σε υπερθέαμα
Τα «σκάνδαλα» που πάγωσαν το σόου και η μεγάλη επιστροφή - Οι διοργανωτές άκουσαν τους πιστούς φαν και εγκατέλειψαν την εικόνα της εταιρείας των τελευταίων ετών
Στην πασαρέλα της Victoria's Secret που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης (17/10) πρωταγωνίστησαν τα γνωστά «αγγελάκια» με μεγάλα φτερά, ψηλοτάκουνα τακούνια και μικροσκοπικά εσώρουχα επαναφέροντας τη χαμένη σέξι εικόνα του brand.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Sun, φέτος οι διοργανωτές φαίνεται να άκουσαν τους πιστούς φαν της Victoria's Secret και εγκατέλειψαν την εικόνα της εταιρείας των τελευταίων ετών που οδήγησε σε πτώση των πωλήσεων και στην κατάργηση της επίδειξης για πέντε χρόνια.
Αντίθετα, έδωσαν έμφαση στη σέξι δεκαετία του 2000, όταν κυριαρχούσαν τα εμβληματικά μοντέλα της Victoria's Secret, Ζιζέλ Μπούντχεν, Τάιρα Μπανκς και Χάιντι Κλουμ.
Η Μπέλα Χαντίντ ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες που έκλεψαν την παράσταση με ένα καυτό κόκκινο σετ από σουτιέν και ζαρτιέρες, ενώ τα νέα ξανθά μαλλιά και το μαύρισμα της την έκαναν να μοιάζει με την Ζιζέλ (μοντέλο και πρώην σύζυγος του θρύλου του NFL Τομ Μπρέιντι).
Η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, φορούσε ένα λευκό σουτιέν και κορσέ με μεταξωτά σορτς και καπιτονέ φτερά.
Η σέξι Έμιλι Ραταϊκόφσκι πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στα 34 της χρόνια, φορώντας το ροζ σουτιέν push-up Dream Angels και στρινγκ μαζί με ροζ γάντια.
Η έγκυος Τζάσμιν Τουκς άνοιξε την επίδειξη με ένα σετ εσώρουχων σε χρώμα nude και ένα χρυσό φόρεμα από δίχτυ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τα έγκυα μοντέλα.
Μεγαλύτερη και πιο τολμηρή από ποτέ τα τελευταία χρόνια, η Victoria's Secret επέστρεψε στις σέξι ρίζες της.
Η παράδοση και το cancel του κινήματος MeTooΗ επίδειξη μόδας της Victoria's Secret ήταν ένα σόου που προβαλλόταν σε ώρα υψηλής τηλεθέασης από το 1995 έως το 2018, σε 100 χώρες.
Κάποιοι το έβλεπαν ως μια παιχνιδιάρικη γιορτή της γυναικείας ενδυνάμωσης, ενώ οι κριτικοί το χαρακτήρισαν ξεπερασμένο και χωρίς ποικιλομορφία.
Το 2018 προκλήθηκε σάλος, όταν ο διευθυντής μάρκετινγκ της εταιρείας, Ed Razek, ισχυρίστηκε ότι το κοινό «δεν ενδιαφερόταν» για plus size μοντέλα και επέμεινε ότι η μάρκα δεν θα προσλάμβανε ποτέ τρανσέξουαλ γυναίκες «επειδή η επίδειξη ήταν μια φαντασίωση».
Εν μέσω των κινημάτων body positivity και #MeToo, και ενώ οι θεατές μειώνονταν όλο και περισσότερο, οι τότε διευθυντές μέσα σε μία κίνηση πανικού προχώρησαν στην ακύρωση της επίδειξης του 2019.
Η Victoria’s Secret απομακρύνθηκε από την παραδοσιακή, σέξι εικόνα της και επικεντρώθηκε στο μάρκετινγκ αθλητικών ρούχων και πιτζαμών. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι πωλήσεις της εταιρείας υπέστησαν πλήγμα.
Η Hillary Super και το «comeback» της σέξι ταυτότηταςΌταν η νέα διευθύντρια Hillary Super ανέλαβε τα ηνία ως CEO τον Σεπτέμβριο του 2024, δεσμεύτηκε να επαναφέρει την εταιρεία στις εποχές του ένδοξου σέξι παρελθόντος της.
Υπό την ηγεσία της, η Victoria’s Secret λάνσαρε την εύστοχα ονομασμένη σειρά «Very Sexy». Σε τελική ανάλυση, το σεξ πουλάει.
Η επίδειξη μόδας της Victoria's Secret επέστρεψε πέρυσι μετά το 2019, με διάσημαονόματα, όπως η Tyra να κάνουν τη μεγάλη τους επιστροφή.
Οι θαυμαστές ζήτησαν «πολύ περισσότερο glitter και άψογο μακιγιάζ» και η φετινή επίδειξη μόδας τους το έδωσε.
Χάρηκαν πολύ που είδαν τη Βραζιλιάνα «θεά» και μητέρα τριών παιδιών Αντριάνα Λίμα, η οποία περπάτησε για πρώτη φορά για τη Victoria's Secret το 1999, σε ηλικία 17 ετών, να επιστρέφει με χρυσά φτερά και ένα ολόσωμο γκλίτερ.
Η plus-size supermodel Ashley Graham επέστρεψε και περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα της Victoria's Secret πέρυσι και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως είδωλο.
Μιλώντας πριν από τη δεύτερη επίδειξή της, η Ashley είπε ότι θέλει τα νεαρά κορίτσια να τη δουν στην πασαρέλα και «να ξέρουν ότι είμαι ευτυχισμένη με το σώμα μου... και ότι και εσείς μπορείτε να είστε ευτυχισμένες ακόμα και αν έχετε λίπος στην πλάτη και κυτταρίτιδα, δεν είναι και τόσο σοβαρό».
Η Λίλα Μος, κόρη της σούπερ μοντέλου Κέιτ, φορούσε ένα γκρι μακρυμάνικο κορμάκι. Και η Άιρις Λο, κόρη του ηθοποιού Τζούντ Λο και της σχεδιάστριας Σάντι Φροστ, περπάτησε με ένα μαύρο crop top και σορτς.
Προκειμένου να αποφύγει τα σκάνδαλα πριν από επτά χρόνια, η μάρκα προσέλαβε και πάλι το τρανς μοντέλο Άλεξ Κονσάνι.
Η αμερικανίδα influencer έγραψε ιστορία ως ένα από τα πρώτα τρανς μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα της Victoria's Secret Fashion Show πέρυσι.
Η Victoria's Secret ενίσχυσε επίσης τη δύναμη των σταρ της με τις καλλιτέχνιδες Karol G, Madison Beer, Missy Elliott και το K-Pop συγκρότημα Twice.
«Τι είναι ένας σύγχρονος Άγγελος;»Σε ερώτηση για «τι είναι ένας σύγχρονος άγγελος» η CEO της VS Hillary Super απάντησε ότι είναι ένα supermodel. Ένας Άγγελος που πρέπει να είναι φιλόδοξος, τολμηρός και σέξι, με πόδια που φτάνουν μέχρι τον ουρανό.
Σε τελική ανάλυση, ο λόγος που αγαπούσαμε τη Victoria’s Secret ήταν, επειδή ήταν καθαρή απόδραση από την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε το συνηθισμένο, θέλουμε φαντασία... μέσα και έξω από την κρεβατοκάμαρα, τόνισε η CEO της εταιρείας.
