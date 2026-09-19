Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκόμπος και η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία 1-1 για το Davis Cup, δείτε βίντεο
Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκόμπος και η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία 1-1 για το Davis Cup, δείτε βίντεο
Η σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες θα συνεχιστεί την Κυριακή (20/9), αρχικά θα γίνει ο αγώνας του διπλού
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αυτό που αναμενόταν αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στον Νόρμπερτ Γκόμπος και με τη νίκη του έφερε τη σειρά με τη Σλοβακία στο 1-1 στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup, που διεξάγεται στο Κόζιτσε.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε τους κρίσιμους πόντους απέναντι στον 36χρονο Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο353 στην παγκόσμια κατάταξη) και πανηγύρισε με 7-6, 6-4.
Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες και δίνει πρόκριση στα Qualifiers του 2027. Οι αγώνες θα συνεχιστούν την Κυριακή (20/9), από τις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδος, αρχικά με τον αγώνα του διπλού.
Στον πρώτο αγώνα στο μονό, ο Άλεξ Μόλτσαν επικράτησε με 6-1, 6-1 του Στέφανου Σακελλαρίδη.
Το πρόγραμμα
Σάββατο 19/9
Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.
Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.
Κυριακή 20/9 (11:00)
Λούκας Πόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Στέφανος Σακελλαρίδης
Άλεξ Μόλτσαν (Νο94) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο44)
Νόρμπερτ Γκόμπος (No353) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο134)
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε τους κρίσιμους πόντους απέναντι στον 36χρονο Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο353 στην παγκόσμια κατάταξη) και πανηγύρισε με 7-6, 6-4.
Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες και δίνει πρόκριση στα Qualifiers του 2027. Οι αγώνες θα συνεχιστούν την Κυριακή (20/9), από τις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδος, αρχικά με τον αγώνα του διπλού.
Στον πρώτο αγώνα στο μονό, ο Άλεξ Μόλτσαν επικράτησε με 6-1, 6-1 του Στέφανου Σακελλαρίδη.
Το πρόγραμμα
Σάββατο 19/9
Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.
Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.
Κυριακή 20/9 (11:00)
Λούκας Πόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Στέφανος Σακελλαρίδης
Άλεξ Μόλτσαν (Νο94) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο44)
Νόρμπερτ Γκόμπος (No353) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο134)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα