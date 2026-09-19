Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκόμπος και η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία 1-1 για το Davis Cup, δείτε βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις Davis Cup

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκόμπος και η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία 1-1 για το Davis Cup, δείτε βίντεο

Η σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες θα συνεχιστεί την Κυριακή (20/9), αρχικά θα γίνει ο αγώνας του διπλού

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκόμπος και η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία 1-1 για το Davis Cup, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αυτό που αναμενόταν αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στον Νόρμπερτ Γκόμπος και με τη νίκη του έφερε τη σειρά με τη Σλοβακία στο 1-1 στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup, που διεξάγεται στο Κόζιτσε.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε τους κρίσιμους πόντους απέναντι στον 36χρονο Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο353 στην παγκόσμια κατάταξη) και πανηγύρισε με 7-6, 6-4.


Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες και δίνει πρόκριση στα Qualifiers του 2027. Οι αγώνες θα συνεχιστούν την Κυριακή (20/9), από τις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδος, αρχικά με τον αγώνα του διπλού.

Στον πρώτο αγώνα στο μονό, ο Άλεξ Μόλτσαν επικράτησε με 6-1, 6-1 του Στέφανου Σακελλαρίδη. 

Το πρόγραμμα

Σάββατο 19/9

Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.
Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.

Κυριακή 20/9 (11:00)

Κλείσιμο
Λούκας Πόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Στέφανος Σακελλαρίδης
Άλεξ Μόλτσαν (Νο94) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο44)
Νόρμπερτ Γκόμπος (No353) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο134)
4 ΣΧΟΛΙΑ

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