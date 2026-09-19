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Η στιγμή που η ΕΛ.ΑΣ. μπαίνει στο σπίτι 33χρονου που διακινούσε ναρκωτικά στο Περιστέρι, δείτε βίντεο
Η στιγμή που η ΕΛ.ΑΣ. μπαίνει στο σπίτι 33χρονου που διακινούσε ναρκωτικά στο Περιστέρι, δείτε βίντεο
Με τη βοήθεια ειδικού αστυνομικού σκύλου εντόπισαν που έκρυβε τα ναρκωτικά - Συνελήφθη και 39χρονος διανομέας που κατείχε μικροποσότητα κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 33χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (18/9) η Αστυνομία στο Περιστέρι. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» μία καφετέρεια. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. «μπουκάρουν» στο σπίτι του 33χρονου και με τη βοήθεια ειδικού αστυνομικού σκύλου εντοπίζουν που έκρυβε τα ναρκωτικά.
Μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 33χρονου αλλά και στο κατάστημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,
πιστόλι με γεμιστήρα,
- 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- 2 αεροβόλα πιστόλια,
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- 4 πλαστά χαρτονομίσματα και
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» μία καφετέρεια. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. «μπουκάρουν» στο σπίτι του 33χρονου και με τη βοήθεια ειδικού αστυνομικού σκύλου εντοπίζουν που έκρυβε τα ναρκωτικά.
Μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 33χρονου αλλά και στο κατάστημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,
πιστόλι με γεμιστήρα,
- 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- 2 αεροβόλα πιστόλια,
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- 4 πλαστά χαρτονομίσματα και
- Το χρηματικό ποσό των 1.372 ευρώ.
Παράλληλα κατά τον έλεγχο του καταστήματος συνελήφθη και 39χρονος διανομέας που κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Παράλληλα κατά τον έλεγχο του καταστήματος συνελήφθη και 39χρονος διανομέας που κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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