Διάρρηξη στην έπαυλη του Κουέντιν Ταραντίνο στο Χόλιγουντ Χιλς την ώρα που μέσα βρίσκονταν άνθρωποι
Διάρρηξη στην έπαυλη του Κουέντιν Ταραντίνο στο Χόλιγουντ Χιλς την ώρα που μέσα βρίσκονταν άνθρωποι
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου - Παραμένει άγνωστο εάν ο σκηνοθέτης ήταν εντός της κατοικίας
Διάρρηξη φέρεται να σημειώθηκε στην έπαυλη του Κουέντιν Ταραντίνο στο Χόλιγουντ Χιλς, την ώρα που μέσα σε αυτή βρίσκονταν άνθρωποι.
Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία λίγα λεπτά μετά την κλήση που έλαβε βρέθηκε στο σημείο, ωστόσο ο ύποπτος είχε ήδη αποχωρήσει.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν εκλάπησαν αντικείμενα αξίας, αλλά και αν ο 63χρονος σκηνοθέτης βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της διάρρηξης.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οκτώ χρόνια πριν, σημειώθηκε μία ακόμη απόπειρα στο σπίτι του Ταραντίνο στο Λος Άντζελες. Ο σκηνοθέτης φέρεται να έτρεψε σε φυγή δύο διαρρήκτες, οι οποίοι είχαν καταφέρει να αρπάξουν «κοσμήματα και άλλα αντικείμενα», ενώ είχαν εισβάλει από παράθυρο.
Νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2015, ο σκηνοθέτης είχε καλέσει το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, όταν αντιλήφθηκε έναν άγνωστο να περιφέρεται στην πίσω αυλή του σπιτιού του. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον άνδρα και τον ανέκριναν, ωστόσο τελικά αφέθηκε ελεύθερος και αποχώρησε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία λίγα λεπτά μετά την κλήση που έλαβε βρέθηκε στο σημείο, ωστόσο ο ύποπτος είχε ήδη αποχωρήσει.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν εκλάπησαν αντικείμενα αξίας, αλλά και αν ο 63χρονος σκηνοθέτης βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της διάρρηξης.
Quentin Tarantino's Hollywood Hills mansion BROKEN INTO with occupants inside https://t.co/QE89SElueY— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 10, 2026
Νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2015, ο σκηνοθέτης είχε καλέσει το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, όταν αντιλήφθηκε έναν άγνωστο να περιφέρεται στην πίσω αυλή του σπιτιού του. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον άνδρα και τον ανέκριναν, ωστόσο τελικά αφέθηκε ελεύθερος και αποχώρησε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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