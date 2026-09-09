Μπομπ Κατσιώνης για Ευρυδίκη: Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της, του Γιώργου Θεοφάνους
Μπομπ Κατσιώνης για Ευρυδίκη: Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της, του Γιώργου Θεοφάνους
Το ζευγάρι έδωσε κοινή συνέντευξη και περιέγραψε πώς έγινε η γνωριμία τους - «Όταν την είδα πρώτη φορά, θυμάμαι άνοιξα την πόρτα και προσκύνησα», είπε ο σύζυγος της τραγουδίστριας
Φαν του πρώην συζύγου της Ευρυδίκης, Γιώργου Θεοφάνους, δήλωσε ο Μπομπ Κατσιώνης, σημειώνοντας πως έχει διδαχτεί από τη μουσική του.
Ο σύζυγος της τραγουδίστριας, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», μαζί με την Ευρυδίκη, περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν και δήλωσε πως τη θαύμαζε πολύ πριν τη δει από κοντά.
Ο Μπομπ Κατσιώνης ανέφερε πως την παρακολουθούσε από την εφηβεία του: «Μεγαλώνοντας, πάντα παρακολουθούσα τι γινόταν. Μίκραινε η Ευρυδίκη ταυτόχρονα, όσο περνάει ο καιρός υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και κάποια στιγμή είδα ένα παράθυρο ανοιχτό και έστειλα ένα μήνυμα. "Βλέπω ότι κάνεις κάποια καινούρια ξεκινήματα στη ζωή σου, σου έχω γράψει ένα τραγούδι". Ήταν στόχος μου να γνωρίσω την αγαπημένη μου τραγουδίστρια - γυναίκα», είπε.
Και πρόσθεσε: «Το πήρε το μήνυμα, έγινε η δουλειά αντρικά. Όταν την είδα πρώτη φορά, θυμάμαι άνοιξα την πόρτα και προσκύνησα».
Δείτε το βίντεο
Η Ευρυδίκη, στη συνέχεια, επισήμανε πως η πρώτη τους συνάντηση ήταν πολύ ιδιαίτερη: «Έκανε υπόκλιση, πραγματικά. Δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο. Ένας άντρας να σου ανοίγει την πόρτα, να σε υποδέχεται στον χώρο του και να αρχίζει τις υποκλίσεις... Είδα μπροστά μου έναν νέο άνθρωπο που έχει χιούμορ. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να λέει αλήθεια ότι όντως υπήρξε φαν μου και είμαι η αγαπημένη του τραγουδίστρια, παρόλο που μπήκα στο προφίλ του και είδα τι ακούει, τι παίζει. Μετά μου έδειξε τα cd μου που είχε αγοράσει, εισιτήρια από συναυλίες μου», εξομολογήθηκε.
Ο Μπομπ Κατσιώνης τότε δήλωσε πως του άρεσε πάντα η μουσική με την οποία καταπιανόταν η σύζυγός του όπως και ο Γιώργος Θεοφάνους με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1994 μέχρι το 2000: «Ήμουν και φαν της μουσικής της Ευρυδίκης. Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της, του Γιώργου Θεοφάνους. Μέσα από τη μουσική διδάχτηκα πάρα πολλά, είναι τρομερός μουσικός», τόνισε.
«Και Κοργιαλά;», τον ρώτησαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, με τον ίδιο να απαντά: «Μόνο Θεοφάνους».
Ο σύζυγος της τραγουδίστριας, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», μαζί με την Ευρυδίκη, περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν και δήλωσε πως τη θαύμαζε πολύ πριν τη δει από κοντά.
Ο Μπομπ Κατσιώνης ανέφερε πως την παρακολουθούσε από την εφηβεία του: «Μεγαλώνοντας, πάντα παρακολουθούσα τι γινόταν. Μίκραινε η Ευρυδίκη ταυτόχρονα, όσο περνάει ο καιρός υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και κάποια στιγμή είδα ένα παράθυρο ανοιχτό και έστειλα ένα μήνυμα. "Βλέπω ότι κάνεις κάποια καινούρια ξεκινήματα στη ζωή σου, σου έχω γράψει ένα τραγούδι". Ήταν στόχος μου να γνωρίσω την αγαπημένη μου τραγουδίστρια - γυναίκα», είπε.
Και πρόσθεσε: «Το πήρε το μήνυμα, έγινε η δουλειά αντρικά. Όταν την είδα πρώτη φορά, θυμάμαι άνοιξα την πόρτα και προσκύνησα».
Δείτε το βίντεο
Η Ευρυδίκη, στη συνέχεια, επισήμανε πως η πρώτη τους συνάντηση ήταν πολύ ιδιαίτερη: «Έκανε υπόκλιση, πραγματικά. Δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο. Ένας άντρας να σου ανοίγει την πόρτα, να σε υποδέχεται στον χώρο του και να αρχίζει τις υποκλίσεις... Είδα μπροστά μου έναν νέο άνθρωπο που έχει χιούμορ. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να λέει αλήθεια ότι όντως υπήρξε φαν μου και είμαι η αγαπημένη του τραγουδίστρια, παρόλο που μπήκα στο προφίλ του και είδα τι ακούει, τι παίζει. Μετά μου έδειξε τα cd μου που είχε αγοράσει, εισιτήρια από συναυλίες μου», εξομολογήθηκε.
Ο Μπομπ Κατσιώνης τότε δήλωσε πως του άρεσε πάντα η μουσική με την οποία καταπιανόταν η σύζυγός του όπως και ο Γιώργος Θεοφάνους με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1994 μέχρι το 2000: «Ήμουν και φαν της μουσικής της Ευρυδίκης. Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της, του Γιώργου Θεοφάνους. Μέσα από τη μουσική διδάχτηκα πάρα πολλά, είναι τρομερός μουσικός», τόνισε.
«Και Κοργιαλά;», τον ρώτησαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, με τον ίδιο να απαντά: «Μόνο Θεοφάνους».
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