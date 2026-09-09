Η Τζούλια Γκάρνερ επιμένει ότι πρέπει να γίνει μία βιογραφική ταινία για τη Μαντόνα
Η Τζούλια Γκάρνερ επιμένει ότι πρέπει να γίνει μία βιογραφική ταινία για τη Μαντόνα
Η ηθοποιός επρόκειτο να υποδυθεί τη «βασίλισσα της ποπ», με τα σχέδια για το φιλμ να έχουν ακυρωθεί
Η Τζούλια Γκάρνερ δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει την ιδέα της βιογραφικής ταινίας για τη Μαντόνα, στην οποία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει.
Μιλώντας στο ELLE, η 32χρονη ηθοποιός μίλησε για το πρότζεκτ, ξεκαθαρίζοντας ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως κάποια στιγμή θα φτάσει τελικά στη μεγάλη οθόνη. «Νομίζω ότι αυτή η ταινία πρέπει να γίνει. Αλλά θα δούμε...», είπε χαρακτηριστικά.
Η ταινία έχει ήδη περάσει από μία μακρά και περιπετειώδη διαδρομή. Η Universal Pictures ακύρωσε το 2023 τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα, την οποία επρόκειτο να σκηνοθετήσει η ίδια, αφήνοντας ουσιαστικά μετέωρη την εκδοχή του πρότζεκτ με την Γκάρνερ στον ρόλο της 68χρονης «βασίλισσας της ποπ». Το σχέδιο πέρασε από πολλές διαφορετικές εκδοχές σεναρίου, μεταξύ των οποίων κείμενα της Ντιάμπλο Κόντι και της Έριν Κρεσίντα Γουίλσον, πριν τελικά μπει στον πάγο.
Η Μαντόνα εξήγησε αργότερα ότι το να αφηγηθεί την ιστορία της με τον τρόπο που ήθελε απαιτούσε πολύ υψηλό προϋπολογισμό. «Έχω ζήσει μία εξαιρετική ζωή. Μία τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν και έναν μεγάλο προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;», είχε πει στο Interview τον Ιούνιο.
Η Μαντόνα είχε πει επίσης: «Υποτίθεται ότι θα έκανα μία ταινία για τη ζωή μου. Δούλευα πάνω στο σενάριό μου για δύο χρόνια και πέρασα άλλα δύο χρόνια στα στούντιο της Universal, μαζί με τους υπεύθυνους παραγωγής, δουλεύοντας πάνω στον προϋπολογισμό και το καστ».
Η σύνδεση της Γκάρνερ με το πρότζεκτ χρονολογείται από το 2022, όταν πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι ήταν η πρώτη επιλογή της Μαντόνα για να την υποδυθεί. Η ηθοποιός είχε ήδη προχωρήσει αρκετά στην προετοιμασία της, όταν τον Ιανουάριο του 2023 το Variety ανέφερε ότι η Universal δεν συνέχιζε πλέον την ανάπτυξη της ταινίας.
Ωστόσο, η σχέση της Γκάρνερ με τη Μαντόνα δεν τελείωσε μαζί με τη βιογραφική ταινία, η οποία παραμένει προς το παρόν στο συρτάρι. Τον Δεκέμβριο του 2023, η πρωταγωνίστρια του «Weapons» ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Μαντόνα σε σταθμό της περιοδείας της στο Μπρούκλιν.
Τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς, η Μαντόνα έδωσε μία πρώτη γεύση από ένα σενάριο με προσωρινό τίτλο «Who’s That Girl», παραπέμποντας στην ομώνυμη ταινία της το 1987 και στο επιτυχημένο τραγούδι της. Τον Ιούλιο του 2025, η Γκάρνερ έδωσε νέα ελπίδα ότι το πρότζεκτ μπορεί να προχωρήσει, μιλώντας στο podcast «SmartLess». Όπως είπε στους παρουσιαστές Σον Χέις, Γουίλ Αρνέτ και Τζέισον Μπέιτμαν, η ταινία «υποτίθεται ότι εξακολουθεί να πρόκειται να γίνει».
Προς το παρόν, πάντως, η Γκάρνερ και η Μαντόνα βρήκαν έναν άλλο τρόπο για να εμφανιστούν μαζί στην οθόνη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του «The Studio», με την Γκάρνερ να υποδύεται μία φανταστική εκδοχή του εαυτού της στο πλευρό της Μαντόνα.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο ELLE, η 32χρονη ηθοποιός μίλησε για το πρότζεκτ, ξεκαθαρίζοντας ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως κάποια στιγμή θα φτάσει τελικά στη μεγάλη οθόνη. «Νομίζω ότι αυτή η ταινία πρέπει να γίνει. Αλλά θα δούμε...», είπε χαρακτηριστικά.
Η ταινία έχει ήδη περάσει από μία μακρά και περιπετειώδη διαδρομή. Η Universal Pictures ακύρωσε το 2023 τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα, την οποία επρόκειτο να σκηνοθετήσει η ίδια, αφήνοντας ουσιαστικά μετέωρη την εκδοχή του πρότζεκτ με την Γκάρνερ στον ρόλο της 68χρονης «βασίλισσας της ποπ». Το σχέδιο πέρασε από πολλές διαφορετικές εκδοχές σεναρίου, μεταξύ των οποίων κείμενα της Ντιάμπλο Κόντι και της Έριν Κρεσίντα Γουίλσον, πριν τελικά μπει στον πάγο.
Η Μαντόνα εξήγησε αργότερα ότι το να αφηγηθεί την ιστορία της με τον τρόπο που ήθελε απαιτούσε πολύ υψηλό προϋπολογισμό. «Έχω ζήσει μία εξαιρετική ζωή. Μία τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν και έναν μεγάλο προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;», είχε πει στο Interview τον Ιούνιο.
Η Μαντόνα είχε πει επίσης: «Υποτίθεται ότι θα έκανα μία ταινία για τη ζωή μου. Δούλευα πάνω στο σενάριό μου για δύο χρόνια και πέρασα άλλα δύο χρόνια στα στούντιο της Universal, μαζί με τους υπεύθυνους παραγωγής, δουλεύοντας πάνω στον προϋπολογισμό και το καστ».
Julia Garner Says Her Madonna Biopic Isn’t Dead: ‘The Movie Has to Get Made’ https://t.co/u6mtoNs69v— People (@people) September 8, 2026
Ωστόσο, η σχέση της Γκάρνερ με τη Μαντόνα δεν τελείωσε μαζί με τη βιογραφική ταινία, η οποία παραμένει προς το παρόν στο συρτάρι. Τον Δεκέμβριο του 2023, η πρωταγωνίστρια του «Weapons» ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Μαντόνα σε σταθμό της περιοδείας της στο Μπρούκλιν.
Τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς, η Μαντόνα έδωσε μία πρώτη γεύση από ένα σενάριο με προσωρινό τίτλο «Who’s That Girl», παραπέμποντας στην ομώνυμη ταινία της το 1987 και στο επιτυχημένο τραγούδι της. Τον Ιούλιο του 2025, η Γκάρνερ έδωσε νέα ελπίδα ότι το πρότζεκτ μπορεί να προχωρήσει, μιλώντας στο podcast «SmartLess». Όπως είπε στους παρουσιαστές Σον Χέις, Γουίλ Αρνέτ και Τζέισον Μπέιτμαν, η ταινία «υποτίθεται ότι εξακολουθεί να πρόκειται να γίνει».
Προς το παρόν, πάντως, η Γκάρνερ και η Μαντόνα βρήκαν έναν άλλο τρόπο για να εμφανιστούν μαζί στην οθόνη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του «The Studio», με την Γκάρνερ να υποδύεται μία φανταστική εκδοχή του εαυτού της στο πλευρό της Μαντόνα.
Φωτογραφία: Shutterstock
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