Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «The Bell Jar» με την Μπίλι Άιλις και την Κάρι Μάλιγκαν, οι ηθοποιοί που συμπληρώνουν το καστ
Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «The Bell Jar» με την Μπίλι Άιλις και την Κάρι Μάλιγκαν, οι ηθοποιοί που συμπληρώνουν το καστ
Η ταινία αποτελεί το ντεμπούτο της 24χρονης τραγουδίστριας σε φιλμ μεγάλου μήκους - Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Σίλβια Πλαθ
Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος της Σίλβια Πλαθ «The Bell Jar», με πρωταγωνίστριες τις Μπίλι Άιλις και Κάρι Μάλιγκαν.
Σύμφωνα με το Deadline, το καστ συμπληρώνουν οι Ντανιέλ Ντίντγουιλερ, Ντίλαν Χάουκο, Λίλι Τέιλορ, Έλα Μπίτι, Μάγκι Κουντς, 'Αικ Μπάρινχολτζ και Κόνορ Στόρι.
Το «The Bell Jar» είναι το μοναδικό μυθιστόρημα της Αμερικανίδας συγγραφέως και ποιήτριας και αποτελεί ένα ημι-αυτοβιογραφικό έργο, το οποίο αποτυπώνει την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας κάτω από το βάρος των κοινωνικών πιέσεων.
Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1963, αντικατοπτρίζει τις προσωπικές μάχες της Πλαθ με τη κατάθλιψη. Η συγγραφέας έδωσε τραγικό τέλος στη ζωή της μόλις έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ έγινε αμέσως μπεστ σέλερ και έκτοτε έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες, σημειώνοντας πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως.
Το «The Bell Jar» αποτελεί το ντεμπούτο της 10 φορές βραβευμένης με Grammy Μπίλι 'Αιλις, σε φιλμ μεγάλου μήκους.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σάρα Πόλεϊ, βασισμένη σε σενάριο που έγραψε η ίδια. Με την ταινία αυτή επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά τη βράβευσή της με το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου το 2023, για το «Women Talking».
Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι εταιρείες Plan B, Studiocanal και Joy Coalition.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Deadline, το καστ συμπληρώνουν οι Ντανιέλ Ντίντγουιλερ, Ντίλαν Χάουκο, Λίλι Τέιλορ, Έλα Μπίτι, Μάγκι Κουντς, 'Αικ Μπάρινχολτζ και Κόνορ Στόρι.
Danielle Deadwyler, Ike Barinholtz and Connor Storrie Join Billie Eilish and Carey Mulligan in 'The Bell Jar' https://t.co/gFUIrEbVKk— Variety (@Variety) September 8, 2026
Το «The Bell Jar» είναι το μοναδικό μυθιστόρημα της Αμερικανίδας συγγραφέως και ποιήτριας και αποτελεί ένα ημι-αυτοβιογραφικό έργο, το οποίο αποτυπώνει την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας κάτω από το βάρος των κοινωνικών πιέσεων.
Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1963, αντικατοπτρίζει τις προσωπικές μάχες της Πλαθ με τη κατάθλιψη. Η συγγραφέας έδωσε τραγικό τέλος στη ζωή της μόλις έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ έγινε αμέσως μπεστ σέλερ και έκτοτε έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες, σημειώνοντας πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως.
Το «The Bell Jar» αποτελεί το ντεμπούτο της 10 φορές βραβευμένης με Grammy Μπίλι 'Αιλις, σε φιλμ μεγάλου μήκους.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σάρα Πόλεϊ, βασισμένη σε σενάριο που έγραψε η ίδια. Με την ταινία αυτή επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά τη βράβευσή της με το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου το 2023, για το «Women Talking».
Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι εταιρείες Plan B, Studiocanal και Joy Coalition.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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