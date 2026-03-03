Ο πρωταγωνιστής του Evil Dead Μπρους Κάμπελ ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με έναν τύπο καρκίνου που είναι «αντιμετωπίσιμος» αλλά όχι «ιάσιμος» ο

πρωταγωνιστής του franchise τρόμου «Evil Dead»,«Γεια σας φίλοι. Στις μέρες μας, όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας το αποκαλούν «ευκαιρία», οπότε ας το πούμε έτσι. Έχω κι εγώ μία από αυτές...ζητώ συγγνώμη αν αυτό αποτελεί σοκ, ήταν και για μένα», έγραψε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Ιnstagram πριν από λίγες ώρες.«Τα καλά νέα είναι ότι δεν πρόκειται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Κάνω αυτή την ανάρτηση γιατί, σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν: οι εμφανίσεις, τα συνέδρια και η δουλειά γενικότερα, θα πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα λόγω της θεραπείας. Υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι που πρέπει να ακυρώσω. Λυπάμαι πολύ για αυτό. Οι ανάγκες της θεραπείας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν συμβαδίζουν πάντα. Το σχέδιό μου είναι να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσω να περιοδεύσω με τη νέα μου ταινία «Ernie & Emma» αυτό το φθινόπωρο», συνέχισε.Εξηγώντας ότι δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του όχι για να «κερδίσει τη συμπάθεια» του κόσμου, αλλά για να «προλάβει τυχόν ψευδείς πληροφορίες», ο Μπρους Κάμπελ διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του να «μην φοβούνται» για την κατάστασή του.«Είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο και ελπίζω να σας δω σύντομα», έγραψε, κλείνοντας.Ο Αμερικανός ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός, από την ερμηνεία του ως Ash Williams στην κλασική ταινία τρόμου του 1981, «The Evil Dead», σε σκηνοθεσία του συμμαθητή του από το λύκειο, Σαμ Ράιμι. Ο Κάμπελ συνέχισε να υποδύεται τον ήρωα με το αλυσοπρίονο στα σίκουελ «Evil Dead II» (1987) και «Army of Darkness» (1992) καθώς και στις τρεις σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Ash vs Evil Dead» μεταξύ 2015 και 2018.Επιπλέον έχει εμφανιστεί στην τριλογία «Spider-Man» του Ράιμι, καθώς και σε αρκετές ταινίες των αδελφών Κοέν, όπως το «Fargo» και το «The Hudsucker Proxy». Μεταξύ άλλων, ενσάρκωσε τον Έλβις στην καλτ κωμωδία τρόμου «Bubba Ho-Tep», ενώ δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρες των ταινιών «Cloudy With A Chance of Meatballs» και «Cars 2». Πιο πρόσφατα, συμμετείχε στο φιλμ τρόμου του Ράιμι «Send Help», σύμφωνα με τον Guardian.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock