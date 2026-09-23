Στόχος ρωσικής επίθεσης τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, την ώρα που μιλούσε στον ΟΗΕ, βίντεο

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο η ρωσική επίθεση έπληξε συνεδριακό κέντρο στην ουκρανική πρωτεύουσα που ο Ζελένσκι στεγάζει τα γραφεία του κόμματος του και υποδέχεται τους ξένους ηγέτες που τον επισκέπτονται





Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τις νέες ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας, ανάμεσά τους δύο άνθρωποι στο Κίεβο, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης







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🇷🇺🛸💥🇺🇦 Video of one of the data centers hit in Kiev. Interestingly, the center is located very close to the palace where Zelensky receives foreign guests.



The strike is tactical, but it also sends a message: the palace could be hit at any time, and Russia simply chooses not… pic.twitter.com/dImIX8kV9G — brane mijatovic (@brane_mija64426) September 23, 2026





Σφοδρότερα πλήγματα στο Κίεβο από το 2022 Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων από το παρατηρητήριο συγκρούσεων ACLED, η περιοχή του Κιέβου έχει δεχθεί βομβαρδισμούς σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2022, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.



Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πέρα από τους νεκρούς, περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε πρατήρια καυσίμων, γραφεία, κτίριο πανεπιστημιακού ιδρύματος, επιχειρήσεις και το σιδηροδρομικό δίκτυο.



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Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων, καθώς -όπως υποστήριξε- στοχεύει κέντρα δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για την απειλή από επερχόμενους πυραύλους και drones.



Ζελένσκι: «Ο χειμώνας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά θα απαντήσουμε» Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Ουκρανία θα αναγκαστεί να απαντήσει στα ρωσικά πλήγματα.



«Οι Ουκρανοί καταλαβαίνουν ότι αυτός ο χειμώνας μπορεί να είναι πολύ σκληρός για εμάς, αλλά ως απάντηση δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να τον κάνουμε επώδυνο και για τη Ρωσία», ανέφερε.



Στόχος ρωσικής επίθεσης έγινε συνεδριακό κέντρο στο οποίο, σύμφωνα με το AFP , στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου, ενώ στον ίδιο χώρο ο Ζελένσκι υποδέχεται και όλους τους ξένους ηγέτες που τον επισκέπτονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τις νέες ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας, ανάμεσά τους δύο άνθρωποι στο Κίεβο, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσηςΟι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου προειδοποίησε ότι η χώρα του θα πλήξει ρωσικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να προχωρήσει σε «παύση» των εχθροπραξιών, κατηγορώντας την Ευρώπη ότι επιδιώκει διακοπή των μαχών προκειμένου «να εξοπλίσει το καθεστώς του Κιέβου».Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων από το παρατηρητήριο συγκρούσεων ACLED, η περιοχή του Κιέβου έχει δεχθεί βομβαρδισμούς σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2022, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πέρα από τους νεκρούς, περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε πρατήρια καυσίμων, γραφεία, κτίριο πανεπιστημιακού ιδρύματος, επιχειρήσεις και το σιδηροδρομικό δίκτυο.Παράλληλα, περίπου 100.000 νοικοκυριά αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο.Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων, καθώς -όπως υποστήριξε- στοχεύει κέντρα δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για την απειλή από επερχόμενους πυραύλους και drones.Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Ουκρανία θα αναγκαστεί να απαντήσει στα ρωσικά πλήγματα.«Οι Ουκρανοί καταλαβαίνουν ότι αυτός ο χειμώνας μπορεί να είναι πολύ σκληρός για εμάς, αλλά ως απάντηση δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να τον κάνουμε επώδυνο και για τη Ρωσία», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει την κατάληψη περισσότερων εδαφών αντί να τερματίσει τον πόλεμο.



Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πιέζει και τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.



Εκρήξεις και καπνοί πάνω από το Κίεβο Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι είδαν σύννεφα καπνού πάνω από την πόλη, ενώ ακούγονταν εκρήξεις από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.



Η μυρωδιά καμένου ήταν έντονη στους δρόμους, την ώρα που οι κάτοικοι κατευθύνονταν στις εργασίες τους.



Ο Άρτεμ Ντερεβιάχα, εργαζόμενος σε χώρο εστίασης, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης: «Όλοι βγήκαμε έξω και μόλις είχαμε απομακρυνθεί περίπου δύο μέτρα όταν έγινε το δεύτερο χτύπημα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πέσεις στο πάτωμα. Δεν σκέφτεσαι τίποτα».



Νεκροί άμαχοι στο Ντονμπάς και επίθεση σε πλοίο στην Οδησσό Νωρίτερα, σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί, όταν ρωσικό πλήγμα χτύπησε κατοικία στην Ολεξαντρίβκα, δυτικά του Κραματόρσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.



Στην Οδησσό, στο μεγάλο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, σκοτώθηκε ο καπετάνιος φορτηγού πλοίου κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Το πλοίο έφερε σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.



Σύμφωνα με το τουρκικό ναυτιλιακό επιμελητήριο IMEAK, τουλάχιστον 226 πολιτικά και εμπορικά πλοία έχουν πληγεί στη Μαύρη Θάλασσα από την έναρξη του πολέμου. Από αυτά, τα 163 χτυπήθηκαν μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, γεγονός που οδήγησε την Τουρκία να ζητήσει τον τερματισμό των επιθέσεων κατά μη στρατιωτικών στόχων.



Η θέση της Μόσχας Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα τελευταία πλήγματα στην περιοχή του Κιέβου στόχευσαν αποθήκη και επιχειρήσεις που συνδέονται με την παραγωγή στρατιωτικών drones.



Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι αντίστοιχοι στόχοι επλήγησαν στην περιοχή της Οδησσού, καθώς και πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο.



Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που διανύει το τέταρτο έτος του, συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις δύο πλευρές να εντείνουν τις επιθέσεις τους ενόψει του χειμώνα και χωρίς να διαφαίνεται άμεση προοπτική συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.