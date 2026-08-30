Συγκινήθηκε η Καληφώνη ανοίγοντας τα δώρα των γενεθλίων της: Το καλύτερο θα ήταν να είναι εδώ μια φίλη μου που δεν είναι πλέον στη ζωή
GALA
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Φίλη Θάνατος

Συγκινήθηκε η Καληφώνη ανοίγοντας τα δώρα των γενεθλίων της: Το καλύτερο θα ήταν να είναι εδώ μια φίλη μου που δεν είναι πλέον στη ζωή

Το μοντέλο βούρκωσε και σταμάτησε το βίντεο μέχρι να συνέλθει

Συγκινήθηκε η Καληφώνη ανοίγοντας τα δώρα των γενεθλίων της: Το καλύτερο θα ήταν να είναι εδώ μια φίλη μου που δεν είναι πλέον στη ζωή
Γεωργία Κοτζιά
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Συγκινημένη εμφανίστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ενώ άνοιγε τα δώρα των γενεθλίων της, καθώς έχασε πρόσφατα μία φίλη της και, όπως ανέφερε, θα προτιμούσε να είναι και πάλι στο πλευρό της, πέρα από οτιδήποτε άλλο.

Το μοντέλο έκλεισε τα 30 και το γιόρτασε διοργανώνοντας ένα πάρτι με τον Χρήστο Μάστορα. Τα αγαπημένα της πρόσωπα έδωσαν το παρών και διασκέδασαν μαζί της, γεμίζοντάς τη με σακούλες με κοσμήματα, ρούχα, αξεσουάρ και καλλυντικά, τα οποία η ίδια επέλεξε να μοιραστεί με τους ακόλουθούς της μέσω της ανάρτησης.

Αφού παρουσίασε ένα ένα τα δώρα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκλεισε το βίντεο λέγοντας: «Κάπου εδώ να πω, ότι το καλύτερο δώρο θα ήταν να είναι εδώ, στη ζωή βασικά, μια φίλη μου, η οποία δεν είναι πλέον. Η απουσία της ήταν αισθητή. Το καλύτερο δώρο θα ήταν αυτό, αλλά αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους μου. Αχ συγκινήθηκα τώρα... Παύση».

Τα μάτια της βούρκωσαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να σταματήσει για λίγο. Μόλις συνήλθε, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που έχει επιλέξει στο πλευρό της: «Έχω κάνει πολύ σωστή επιλογή ανθρώπων στη ζωή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι δίπλα μου. Οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Και όχι μόνο οι φίλοι μας, γενικά οι άνθρωποι που έχω επιλέξει να είναι στη ζωή μου, θα είναι για πάντα. Έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα με ανέχονται για πάντα», είπε.

Δείτε το βίντεο

@garifalia.kalifoni

🫂

♬ πρωτότυπος ήχος - Garifalia.kalifoni✨
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

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