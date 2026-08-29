Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο σύζυγός της γιόρτασαν 13 χρόνια από το πρώτο του ραντεβού: Κάθε φορά, στο ίδιο μέρος κάνουμε τον απολογισμό μας
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο σύζυγός της γιόρτασαν 13 χρόνια από το πρώτο του ραντεβού: Κάθε φορά, στο ίδιο μέρος κάνουμε τον απολογισμό μας
«Κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι αγαπιόμαστε βαθιά και θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον», επισήμανε η ηθοποιός
Δεκατρία χρόνια από το πρώτο ραντεβού της Πηνελόπης Αναστασοπούλου και του Φώτη Μπενάρντο συμπληρώθηκαν το Σάββατο 29 Αυγούστου και, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, το γιόρτασαν την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος, κάνοντας τον απολογισμό τους.
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015 μετά από δύο χρόνια σχέσης, έχει θεσπίσει ως «παράδοση» κάθε χρόνο να κλείνει ραντεβού στο ίδιο ακριβώς τραπέζι. Εκεί συζητούν για τη ζωή τους και συνειδητοποιούν πόσο βαθιά αγαπούν ο ένας τον άλλον, έχοντας κοινό στόχο το καλό των παιδιών τους.
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την έξοδό τους και στη λεζάντα έγραψε αναλυτικά: «13 χρόνια απ’ το πρώτο μας ραντεβού. Κάθε χρόνο, την ίδια ώρα ξαναβγαίνουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κάνουμε τον απολογισμό μας. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Αγαπιόμαστε βαθιά, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλο, σεβόμαστε τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γινόμαστε καλύτεροι… ο ένας για τον άλλο και πλέον και οι δυο μαζί για τα κορίτσια μας. Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου. Σ’ έβλεπα να με πλησιάζεις σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και το ένα λεπτό που έκανες να διασχίσεις το δρόμο, έλεγα από μέσα μου, αυτός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Είχα δίκιο».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015 μετά από δύο χρόνια σχέσης, έχει θεσπίσει ως «παράδοση» κάθε χρόνο να κλείνει ραντεβού στο ίδιο ακριβώς τραπέζι. Εκεί συζητούν για τη ζωή τους και συνειδητοποιούν πόσο βαθιά αγαπούν ο ένας τον άλλον, έχοντας κοινό στόχο το καλό των παιδιών τους.
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την έξοδό τους και στη λεζάντα έγραψε αναλυτικά: «13 χρόνια απ’ το πρώτο μας ραντεβού. Κάθε χρόνο, την ίδια ώρα ξαναβγαίνουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κάνουμε τον απολογισμό μας. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Αγαπιόμαστε βαθιά, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλο, σεβόμαστε τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γινόμαστε καλύτεροι… ο ένας για τον άλλο και πλέον και οι δυο μαζί για τα κορίτσια μας. Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου. Σ’ έβλεπα να με πλησιάζεις σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και το ένα λεπτό που έκανες να διασχίσεις το δρόμο, έλεγα από μέσα μου, αυτός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Είχα δίκιο».
Δείτε τις φωτογραφίες
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