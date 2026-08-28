Τζέισον Μομόα και Άντρια Αρχόνα: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
Τζέισον Μομόα και Άντρια Αρχόνα: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
Ο ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram αποθεώνοντας την αγαπημένη του για την ερμηνεία της
Τη στήριξή του στην Άντρια Αρχόνα έδειξε ο Τζέισον Μομόα, συνοδεύοντάς την στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Λος Άντζελες. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η 34χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον αγαπημένο της, χαρίζοντας τρυφερές στιγμές στους παρευρισκόμενους.
Πριν την προβολή του «Onslaught», οι δύο ηθοποιοί πόζαραν μπροστά στους φωτογράφους, ανάμεσα σε φιλιά και αγκαλιές. Η Αρχόνα επέλεξε για την περίσταση μία μαύρη στράπλες τουαλέτα, έχοντας πιάσει τα μαλλιά της σε κότσο. Από την άλλη, ο 47χρονος ηθοποιός, που είναι σε σχέση μαζί της από τον Μάιο του 2024, φόρεσε γκρι κοστούμι.
Δείτε φωτογραφία και βίντεο
Η Αρχόνα έκλεψε τις εντυπώσεις, καταφτάνοντας στην πρεμιέρα πάνω σε ένα monster truck. O Μομόα δημοσίευσε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες με την αγαπημένη του, αποθεώνοντάς την παράλληλα για την ερμηνεία της. «Αγάπη μου, είμαι τόσο περήφανος για σένα, είσαι φοβερή. Η ταινία είναι καταπληκτική», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή του
Πριν την προβολή του «Onslaught», οι δύο ηθοποιοί πόζαραν μπροστά στους φωτογράφους, ανάμεσα σε φιλιά και αγκαλιές. Η Αρχόνα επέλεξε για την περίσταση μία μαύρη στράπλες τουαλέτα, έχοντας πιάσει τα μαλλιά της σε κότσο. Από την άλλη, ο 47χρονος ηθοποιός, που είναι σε σχέση μαζί της από τον Μάιο του 2024, φόρεσε γκρι κοστούμι.
Δείτε φωτογραφία και βίντεο
@thedirect.com
Adria Arjona arrives at the Onslaught Los Angeles premiere in a monster truck. She was joined at the event by her partner Jason Momoa, and cast members Dan Stevens, Drew Starkey, and more!♬ original sound - Golden Homes
Η Αρχόνα έκλεψε τις εντυπώσεις, καταφτάνοντας στην πρεμιέρα πάνω σε ένα monster truck. O Μομόα δημοσίευσε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες με την αγαπημένη του, αποθεώνοντάς την παράλληλα για την ερμηνεία της. «Αγάπη μου, είμαι τόσο περήφανος για σένα, είσαι φοβερή. Η ταινία είναι καταπληκτική», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή του
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