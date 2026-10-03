Παραιτήθηκε ο Επίτροπος Φυλακών του Τενεσί λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ
Παραιτήθηκε ο Επίτροπος Φυλακών του Τενεσί λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ
Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί στις 30/9 για τη δολοφονία, το 1995, της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ αλλά η εκτέλεση εξελίχθηκε σε χάος, όταν επέζησε από δύο γύρους χορήγησης θανατηφόρων ουσιών και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο
Ο επίτροπος του Τμήματος Σωφρονισμού του Τενεσί παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της καταδικασμένης για φόνο Κρίστα Πάικ η οποία παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε στις 3 Οκτωβρίου την παραίτηση του επιτρόπου Φρανκ Στράντα, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη θέση του μέσα στον Οκτώβριο.
«Ο επίτροπος Στράντα υπηρέτησε με ακεραιότητα και εκτιμώ την προθυμία του να θέσει τα συμφέροντα των κατοίκων του Τενεσί πάνω απ’ όλα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», ανέφερε ο Λι σε δήλωσή του.
«Έκανα δεκτή την απόφασή του να αποχωρήσει και είμαι ευγνώμων για τη δέσμευσή του να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στην ηγεσία. Ευχαριστώ τον επίτροπο Στράντα για την αφοσίωσή του στην υπηρεσία του Τενεσί και προσεύχομαι ο Θεός να τον ευλογεί τις επόμενες ημέρες».
Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου για τη δολοφονία, το 1995, της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ. Η εκτέλεση εξελίχθηκε σε χάος, όταν η 50χρονη Πάικ επέζησε από δύο γύρους χορήγησης θανατηφόρων ουσιών και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.
Οι δικηγόροι της δήλωσαν στις 2 Οκτωβρίου ότι η Πάικ ήταν αναίσθητη και υποστηριζόταν από αναπνευστήρα σε νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής του Νάσβιλ.
Μετά την αποτυχία της εκτέλεσης, ο Λι δήλωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για το τι πήγε στραβά και ανακοίνωσε την αναστολή όλων των εκτελέσεων στην πολιτεία για το υπόλοιπο του 2026.
Σε δήλωση που δημοσιοποίησε το γραφείο του Λι, ο Στράντα ανέφερε ότι η αποχώρησή του ήταν «προς το συμφέρον των κατοίκων του Τενεσί, καθώς προχωρά η ανεξάρτητη έρευνα».
Οι εκκλήσεις για την παραίτηση του Στράντα εντείνονταν, καθώς αυξανόταν ο έλεγχος γύρω από το έργο του στην εποπτεία των φυλακών τόσο στο Τενεσί όσο και στην Αριζόνα. Στην Αριζόνα είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος κατά τη διάρκεια τριών εκτελέσεων με θανατηφόρα ένεση, οι οποίες είχαν επικριθεί για σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Nashville Tennessean, μέλος του δικτύου USA TODAY.
Ο Στράντα διορίστηκε επίτροπος του Τμήματος Σωφρονισμού του Τενεσί από τον Λι τον Ιανουάριο του 2023. Προηγουμένως είχε διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Σωφρονισμού της Αριζόνα.
Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε στις 3 Οκτωβρίου την παραίτηση του επιτρόπου Φρανκ Στράντα, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη θέση του μέσα στον Οκτώβριο.
«Ο επίτροπος Στράντα υπηρέτησε με ακεραιότητα και εκτιμώ την προθυμία του να θέσει τα συμφέροντα των κατοίκων του Τενεσί πάνω απ’ όλα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», ανέφερε ο Λι σε δήλωσή του.
Tennessee prison chief who oversaw botched execution of Christa Pike resigns, governor announces https://t.co/CkFHaiag5P— Daily Mail (@DailyMail) October 3, 2026
«Έκανα δεκτή την απόφασή του να αποχωρήσει και είμαι ευγνώμων για τη δέσμευσή του να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στην ηγεσία. Ευχαριστώ τον επίτροπο Στράντα για την αφοσίωσή του στην υπηρεσία του Τενεσί και προσεύχομαι ο Θεός να τον ευλογεί τις επόμενες ημέρες».
Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου για τη δολοφονία, το 1995, της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ. Η εκτέλεση εξελίχθηκε σε χάος, όταν η 50χρονη Πάικ επέζησε από δύο γύρους χορήγησης θανατηφόρων ουσιών και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.
Οι δικηγόροι της δήλωσαν στις 2 Οκτωβρίου ότι η Πάικ ήταν αναίσθητη και υποστηριζόταν από αναπνευστήρα σε νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής του Νάσβιλ.
Μετά την αποτυχία της εκτέλεσης, ο Λι δήλωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για το τι πήγε στραβά και ανακοίνωσε την αναστολή όλων των εκτελέσεων στην πολιτεία για το υπόλοιπο του 2026.
Σε δήλωση που δημοσιοποίησε το γραφείο του Λι, ο Στράντα ανέφερε ότι η αποχώρησή του ήταν «προς το συμφέρον των κατοίκων του Τενεσί, καθώς προχωρά η ανεξάρτητη έρευνα».
Οι εκκλήσεις για την παραίτηση του Στράντα εντείνονταν, καθώς αυξανόταν ο έλεγχος γύρω από το έργο του στην εποπτεία των φυλακών τόσο στο Τενεσί όσο και στην Αριζόνα. Στην Αριζόνα είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος κατά τη διάρκεια τριών εκτελέσεων με θανατηφόρα ένεση, οι οποίες είχαν επικριθεί για σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Nashville Tennessean, μέλος του δικτύου USA TODAY.
Ο Στράντα διορίστηκε επίτροπος του Τμήματος Σωφρονισμού του Τενεσί από τον Λι τον Ιανουάριο του 2023. Προηγουμένως είχε διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Σωφρονισμού της Αριζόνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα