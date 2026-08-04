Έκρυβε σε σπίτι στη δυτική Αττική 18 κιλά κάνναβης και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του

Ηλικίας 37 και 64 ετών οι δύο συλληφθέντες





Οι δύο συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης όταν αρχικά εντοπίστηκε ο 37χρονος να μεταφέρει συσκευασία με κάνναβη.







Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, -2- ημεδαποί, ηλικίας 37 και 64 ετών, για διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.







Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες, εντοπίστηκε ο 37χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 64χρονου, αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους ενός (1) γραμμαρίου.



Σε επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -26- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, βάρους -18- κιλών και -377- γραμμαρίων.



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Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους -18- κιλών και -378- γραμμαρίων,

κοκαΐνη, βάρους -1,1- γραμμαρίων,

Στη σύλληψη ενός 37χρονου και ενός 64χρονου για διακίνηση ναρκωτικών - κάνναβης και κοκαΐνης - στη δυτική Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI.Οι δύο συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης όταν αρχικά εντοπίστηκε ο 37χρονος να μεταφέρει συσκευασία με κάνναβη.Ακολούθησε έρευνα σε σπίτι στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, βάρους 18, 377 κιλών.Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, -2- ημεδαποί, ηλικίας 37 και 64 ετών, για διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες, εντοπίστηκε ο 37χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 64χρονου, αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους ενός (1) γραμμαρίου.Σε επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -26- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, βάρους -18- κιλών και -377- γραμμαρίων.Ακολούθως, εντοπίστηκε ο 64χρονος σε οικία να έχει στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 37χρονου, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, βάρους -1,1- γραμμαρίων, καθώς και πιστόλι κρότου με γεμιστήρα.Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους -18- κιλών και -378- γραμμαρίων,κοκαΐνη, βάρους -1,1- γραμμαρίων,

πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,

-2- Ι.Χ. αυτοκίνητα,

το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή και έτερα αδικήματα.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



*φωτογραφία αρχείου