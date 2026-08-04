Ουκρανική επίθεση κοντά στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη: Πέντε νεκροί σε αποθήκη, χτυπήθηκε ξανά η «ρωσική Amazon»
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Ουκρανική επίθεση κοντά στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη: Πέντε νεκροί σε αποθήκη, χτυπήθηκε ξανά η «ρωσική Amazon»

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 320 ουκρανικά drones, ενώ νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην Ουκρανία

Ουκρανική επίθεση κοντά στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη: Πέντε νεκροί σε αποθήκη, χτυπήθηκε ξανά η «ρωσική Amazon»
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε αποθήκη κοντά στη Μόσχα τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης ήταν βιομηχανική εγκατάσταση στο Νοβοσέλκι της περιοχής Τσέχοφ, περίπου 69 χιλιόμετρα νότια του Κρεμλίνου. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη.

Όπως έγραψε στο Telegram, από τους δέκα τραυματίες οι επτά νοσηλεύονται σε μέτρια κατάσταση, ενώ ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποια εγκατάσταση επλήγη, ωστόσο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αποθήκη συνδέεται με τη Wildberries, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως η «ρωσική Amazon».

Στο στόχαστρο ξανά οι εγκαταστάσεις της Wildberries

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία πραγματοποιεί επανειλημμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Wildberries, υποστηρίζοντας ότι οι αποθήκες της χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.



Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Κλείσιμο
Η εταιρεία δεν σχολίασε δημόσια την επίθεση κοντά στη Μόσχα, επιβεβαίωσε όμως ότι μία ακόμη εγκατάστασή της στην Αγία Πετρούπολη επλήγη κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων.

Τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι αποθήκες της Wildberries αποτέλεσαν στόχο και στις περιφέρειες της Αγίας Πετρούπολης και του Τβερ.



Η Ρωσία κάνει λόγο για 320 καταρρίψεις drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 320 ουκρανικά drones.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι στην πόλη Μικολάιβ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σκοτώθηκε μία 89χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο κορίτσια ηλικίας δύο και δώδεκα ετών.

Στην περιφέρεια Σούμι, ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα και δύο κορίτσια ηλικίας πέντε και δέκα ετών, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μπιλχορόντ-Ντνιστρόβσκι, ενώ στην πόλη Ντνίπρο ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη τροφίμων έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές έκτακτης ανάγκης.
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