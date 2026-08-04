Ουκρανική επίθεση κοντά στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη: Πέντε νεκροί σε αποθήκη, χτυπήθηκε ξανά η «ρωσική Amazon»

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε αποθήκη κοντά στητα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής.Ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Μόσχας,, ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης ήταν βιομηχανική εγκατάσταση στοτης περιοχής, περίπου 69 χιλιόμετρα νότια του. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη.Όπως έγραψε στο, από τους δέκα τραυματίες οι επτά νοσηλεύονται σε μέτρια κατάσταση, ενώ ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποια εγκατάσταση επλήγη, ωστόσο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αποθήκη συνδέεται με τη, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως ηΤις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία πραγματοποιεί επανειλημμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της, υποστηρίζοντας ότι οι αποθήκες της χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.Η εταιρεία δεν σχολίασε δημόσια την επίθεση κοντά στη Μόσχα, επιβεβαίωσε όμως ότι μία ακόμη εγκατάστασή της στην Αγία Πετρούπολη επλήγη κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων.Τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι αποθήκες τηςαποτέλεσαν στόχο και στις περιφέρειες τηςκαι του